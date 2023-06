Amadeus, una nota artista pronta per Sanremo: “Se ci sarà la canzone, andrò” | Può arrivare il colpaccio

Una nota artista italiana rompe il silenzio e parla di una sua possibile candidatura al prossimo Festival di Sanremo.

Nonostante l’ironia fatta in questi giorni, la Rai non ha cambiato idea e Amadeus sarà ancora al timone del prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore si occuperà quindi di definire tutti i dettagli compreso chi sarà al suo fianco nel corso delle puntate, gli ospiti e gli artisti in gara.

A tal proposito, in questi anni Amadeus ha stupito il pubblico con scelte azzardate ma che si sono poi rivelate essere vincenti. In aggiunta qualche scommessa ma anche il ritorno di alcuni volti storici della musica italiana come Giorgia e prima di lei Elisa.

Un colpaccio che potrebbe mettere a segno anche in vista del prossimo anno con una nota artista che ha lanciato la sua candidatura proprio in queste ore.

Festival di Sanremo, le prime indiscrezioni: si candida anche lei

Manca poco meno di un anno al via della nuova edizione del Festival di Sanremo ma è ancora presto per poter ipotizzare una lista di possibili artisti in gara. Al momento è emerso solo un primo incontro per definire il logo della prossima edizione. Inoltre il conduttore ha rivelato di essere impegnato con i primi brani arrivati in queste settimane da parte di alcuni artisti.

Alcuni artisti senza dubbio ci riproveranno come Arisa che da tempo è impegnata in veri e propri appelli al conduttore. Non è dato sapere se anche i Jalisse proveranno a presentare un nuovo brano subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi. In tutto questo c’è però una nota artista che non ha escluso questa possibilità e si tratta di Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia, le sue parole su Sanremo: cosa viene fuori

La nota artista italiana è tornata di recente in tour e dopo il debutto ha rilasciato alcune dichiarazioni a ilfattoquotidiano.it per fare il punto. La Mannoia è stata interrogata anche sulla possibilità di prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo ed a tal proposito ha rivelato: “Dipende solo dalla canzone. Se ci sarà, ci andrò. Sono stata la prima ad aprire un varco nel 2017 e ricordo ancora i colleghi che mi chiamavano per dirmi che ero matta”.

La Mennoia è stata infatti una delle prime artiste italiane di un certo peso a fare ritorno sul palco della nota kermesse musicale senza timore di affrontare le nuove leve e le critiche. In quella occasione la nota cantante si è classificata seconda dietro solo al vincitore Francesco Gabbani.