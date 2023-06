Tragedia Beppe Convertini, tutta Italia sconvolta: fatto fuori senza scrupoli

Brutte notizie in arrivo per il conduttore e attore Beppe Convertini costretto a cedere il suo posto: non c’è più niente da fare.

Giorni complicati per il conduttore Beppe Convertini alle prese con gli effetti di un grave incidente in moto. Il noto attore si è visto costretto ad una urgente operazione al viso e solo pochi giorni fa è tornato a casa per un periodo di convalescenza.

Questa potrebbe però essere per lui solo una delle tante brutte notizie in arrivo in quanto nei prossimi giorni potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale. A quanto pare, il noto conduttore è infatti finito fuori dalla lista dei volti confermati dalla Rai in vista di settembre.

Secondo una clamorosa indiscrezione, Convertini non dovrebbe fare ritorno alla conduzione di Linea Verde ma vediamo chi potrebbe prendere il suo posto.

Beppe Convertini, gli ultimi aggiornamenti: fuori dalla Rai

Nel corso degli ultimi appuntamenti andati in onda con Linea Verde, il pubblico ha visto Convertini al timone e con gli occhiali. Un escamotage per nascondere i segni dell’incidente ma questo sforzo per il conduttore potrebbe rivelarsi vano. Secondo alcune indiscrezioni la Rai è infatti decisa ad apportare alcune modifiche alla messa in onda del noto format e di alcuni suoi spin-off.

Per quanto riguarda Linea Verde Life, alcune indiscrezioni portano ad una conduzione in coppia con i nomi di Monica Caradonna e Elisa Isoardi. Una vera e propria rivoluzione è poi prevista anche per Linea Verde con Convertini che potrebbe dover cedere il timone del format ad un suo noto collega ma vediamo di chi si tratta.

Linea Verde, il sostituto di Convertini: le ipotesi

Secondo quanto riferisce il portale Tv Blog, il nome del presunto sostituto di Convertini è quello del giornalista Francesco Gasparri. Si tratta di un nome in realtà noto sia ai vertici della rete televisiva che a milioni di telespettatori. In questi anni infatti Gasparri è stata una presenza fissa soprattutto nel ruolo di inviato per alcuni format di successo come Uno Mattina, Oggi è un altro giorno e Camper.

Da sottolineare che però secondo il noto sito non si tratta di una decisione definitiva, almeno non per quanto riguarda Gasparri. Al vaglio degli autori e della produzione vi sarebbero infatti altri nomi e tra questi anche quelli di alcuni giornalisti dei vari appuntamenti con l’informazione della rete. A questo punto, l’unica cosa certa quindi sembrerebbe essere proprio l’addio del noto conduttore questa estate.