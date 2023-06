Massimo Ranieri, la corsa in ambulanza per la vita: ricovero d’urgenza e operazione delicatissima | Ecco come sta

L’artista, dopo una serie di dolori lancinanti, è stato costretto ad un ricovero d’urgenza per una problematica che mise a serio rischio la sua vita.

Massimo Ranieri è uno degli artisti italiani che vanta una delle carriere più longeve nel mondo dello spettacolo. L’uomo infatti, ha saputo coinvolgere il pubblico grazie alle sue doti da cantante, showman, interprete, attore e in alcuni casi anche doppiatore. Oggi ha 72 anni, ma non smette mai di esibirsi in diversi palchi italiani.

La sua vetta verso il successo arrivò negli anni ‘70, quando era poco più che un ragazzo. Il talento di Ranieri era evidente già in quegli anni, tanto che ebbe un’opportunità che non si è fatto di certo scappare; prese parte a Canzonissima, dove vinse ben due edizioni, nel 1970 e nel 1972. Da quel momento l’uomo abbandonò progressivamente la sua immagine da interprete napoletano, che dagli inizi l’aveva caratterizzato, per dedicarsi ad un genere decisamente più moderno, il pop.

La sua rimodulazione non creò di certo problemi alla sua carriera, anzi. Durante un’esibizione a teatro, mentre stava recitando la commedia Rinaldo in campo, fu chiamato per partecipare al Festival di Sanremo. L’artista non solo accettò di prenderne parte, ma diventò il protagonista assoluto. In quell’anno vinse con la canzone Perdere l’amore, quella che da lì a poco diventò il suo primo brano celebre.

Un successo strepitoso, che lo vede ancora nei palchi italiani. Ha appena terminato la fantastica trasmissione su Rai 1, Tutti i sogni ancora in volo, un programma all’insegna della musica, che ha visto l’uomo affiancato alla bellissima Rocío Muñoz Morales. Insomma, l’artista non ha alcuna intenzione di fermarsi, ma non tutti sanno che in un periodo della sua vita è stato costretto a farlo, a causa di dolori lancinanti, che l’hanno portato ad un ricovero d’urgenza.

La terribile malattia di Massimo Ranieri

Durante il tour estivo Canto perché non so nuotare, l’artista ha accusato dei dolori nella zona intestinale, che progressivamente si facevano sempre più intensi. Questa condizione l’ha spinto a chiedere il consulto di un medico, che vista la situazione, ha optato per un ricovero d’urgenza, con una corsa in ambulanza che gli ha permesso di salvarsi la vita.

Le fitte intense di Massimo Ranieri infatti, hanno dato alla luce una problematica nel tratto intestinale, che necessita obbligatoriamente di un intervento chirurgico. Tuttavia, dopo l’operazione tra l’altro delicatissima, continuò a lamentare questi forti dolori, per questo motivo l’artista fece alcune indagini approfondite.

Massimo Ranieri: come sta oggi

I dolori di Massimo Ranieri sono stati dei forti e chiari campanelli d’allarme, che gli hanno permesso di curare in tempo il suo problema intestinale. Dopo un breve periodo di convalescenza, l’artista tornò in piena forma e riprese ad esibirsi nei suoi tour in giro per l’Italia, dove ancora oggi riesce a regalarci emozioni.