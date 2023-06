Amanda Lear, dopo anni viene fuori la verità: “Non era nelle sue corde” | Costretti a cacciarla via

Dopo diversi anni viene fuori una scomoda verità su Amanda Lear nel ruolo di conduttrice: furono costretti a cacciarla.

Il nome di Amanda Lear è noto al pubblico italiano ma anche a quello internazionale. Negli anni è stata infatti la protagonista di format, film di successo e si è anche ritrovata spesso al centro del gossip e delle polemiche.

Una lunga carriera la sua fatta di tanti risultati positivi ma allo stesso tempo la showgirl si è ritrovata spesso anche a dover gestire dei brutti colpi. Tra questi anche uno che possiamo definire recente in quanto andato in scena agli inizi degli anni 2000 e su cui si è deciso di fare luce proprio in questi giorni.

Amanda Lear, un grave insuccesso nel suo passato: i dettagli

La nota attrice e showgirl francese ma naturalizzata britannica ha messo a segno tanti buoni risultati anche in Italia. Nella sua carriera da conduttrice si è per esempio occupata di Miss Italia, del Festival di Castrocaro, del format Il Brutto Anatroccolo ed è stata anche una giurata di Ballando con le Stelle. Tra i tanti impegni uno però resta scolpito ancora nella memoria della conduttrice ed anche del pubblico.

Nel dettaglio si tratta della prima edizione del reality La Talpa che dovrebbe fare il suo ritorno in Mediaset durante la prossima stagione televisiva. Il primo appuntamento con il reality risale però al 2004 ed è andato in onda su Rai 2 con la Lear nelle vesti di padrona di casa. Per lei quella si è rivelata essere una particolare esperienza in quanto si è occupata di una sola puntata prima di essere mandata via ed a distanza di circa 20 anni viene fuori il motivo.

La Talpa, la verità sulla Lear: parla lo storico autore

Lo storico autore Marco Salvati ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Tv Blog e si è soffermato anche sullo storico reality di cui si è occupato sin dalla sua prima edizione. In merito al cambio della guardia alla conduzione dopo la prima serata ha rivelato: “Ci venne consigliata da Antonio Marano. La definirono la figura ideale. In realtà La Talpa era un programma difficile, serviva una cura maniacale che lei non avrebbe mai potuto avere. Quello show non era nelle sue corde“.

Salvati ha poi rivelato come dopo la prima puntata con gli altri autori si decise di mandare via la Lear e di firmare un nuovo accordo con Paola Perego che nei panni di padrona di casa del format ha conquistato tutti. Una decisione quindi non semplice per gli autori ma una mossa che si è poi rivelata essere vincente.