Katia Ricciarelli, il mantenimento che Pippo Baudo gli da ogni mese è mostruoso: una cifra disastrosa

La donna è stata sposata per 18 anni con Pippo Baudo; a seguito della loro separazione emergono dettagli sul ricco mantenimento: ecco tutta la verità.

Katia Ricciarelli, oltre ad essere una cantante lirica di fama mondiale, viene ricordata dal pubblico per il lungo matrimonio che ha avuto con Pippo Baudo. Un legame che li ha visti uniti per quasi 20 anni, ma che si interruppe nel 2004, fino all’ufficiale divorzio nel 2007.

Nel salotto di Serena Bortone, ha recentemente lasciato alcune rivelazioni al riguardo. Tra gli aspetti a cui Katia ammette di aver sofferto molto, emerge la questione che la donna non abbia mai avuto figli. “Ci ho provato dopo (i primi anni della sua carriera, ndr), e non è andata. Però di fronte a queste scelte bisogna prendere coscienza e andare avanti”, ha dichiarato la cantante.

D’altronde il suo lavoro in quegli anni è stata la sua priorità, ma ammette che la ragione principale è stato il fatto, che oltre alla sua ambizione, il tempo che doveva dedicare alla sua professione, spesso e volentieri non le dava spazio per una vita privata.

Proprio grazie al suo lavoro che la donna conobbe Pippo Baudo, quello che da lì a poco sarebbe diventato l’amore della sua vita. Il distacco avvenne nel 2004, ma da quanto dichiarato da lei stessa, la relazione era già al capolinea nel 2001. Tuttavia, ciò che ha creato scalpore in quegli anni, è stata la notizia sul mostruoso mantenimento di Pippo Baudo. A distanza di tempo, esce fuori la verità.

Il mantenimento a 5 cifre di Katia Ricciarelli

Come accennato in precedenza, la coppia non ha mai avuto figli. Il matrimonio avvenne nel gennaio del 1986, proprio il giorno del compleanno di lei. Si separarono nel 2004 e il divorzio ufficiale arrivò nel 2007. In quel periodo si è molto parlato del mantenimento mostruoso che Pippo Baudo versava all’ex moglie.

Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe versato una cifra come 12 mila euro al mese alla cantante lirica, oltre ad alcuni milioni extra come liquidazione. Dopo questa notizia che ha invaso il web, contocorrenteonline.it, riporta una dichiarazione dalla stessa Katia, pronta a smentire gran parte delle notizie.

“Al contrario io non ho ricevuto niente né dal matrimonio né tanto meno dal divorzio”, ha affermato la cantante sulle pagine del settimanale Nuovo. Successivamente ha dichiarato: “Al momento della separazione, in una fase interlocutoria, il tribunale mi diede un assegno di 12 mila euro mensili, percepii solo un periodo e venne sospeso quando il nostro matrimonio si chiuse col divorzio. Da quel momento il mio ex marito non mi ha dato più niente. Non gli ho mai chiesto niente, il mio lavoro mi consente una completa indipendenza economica di cui vado fiera”. Beh, come darle torto. I soldi non sono sicuramente un problema per un’artista del suo calibro.