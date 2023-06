Orietta Berti, le terribili accuse all’inizio della carriera: “Niente di serio” | Retroscena shock

Viene fuori un retroscena amaro dal passato della cantante Orietta Berti e legato alla sua carriera di cantante.

Lo scorso 1 giugno la cantante Orietta Berti ha spento 80 candeline. Un traguardo molto importante con diversi volti noti e fan che hanno deciso di omaggiare l’artista che da anni con la sua voce allieta una nutrita fetta di spettatori.

Una carriera la sua cominciata da giovanissima in quanto appena maggiorenne ha preso parte alla prima manifestazione canora ufficiale in quel di Reggio Emilia. Da quel momento in poi non si è mai fermata grazie anche a brani di successo e concerti che hanno collezionato il tutto esaurito.

Gli inizi però per lei non si sono rivelati essere semplici ed anzi è finita nel mirino di accuse terribili che suo padre si è visto costretto a rispedire al mittente.

Orietta Berti, la sua carriera ricca di successi: inizio complicato

Come abbiamo detto la sua prima apparizione in pubblico come cantante risale al 1961 ma il vero e proprio successo è arrivato qualche anno più tardi. Nel 1970 ha infatti pubblicato alcuni dei suoi brani più amati: da Finché la Barca va a Tipitipitì fino a Via dei Ciclamini. Negli anni successivi poi prende parte al Festival di Sanremo in gara e come ospite, realizza sigle per alcuni format tv e si mette in gioco come attrice.

Con il passare del temo la Berti diventa inarrestabile con brani di successo pubblicati anche in questi anni come Mille in collaborazione con Achile Lauro e Fedez. Inoltre si mette in gioco come caposquadra a The Voice Senior e come opinionista al Grande Fratello Vip. Una carriera quindi ricca ma non sempre semplice soprattutto all’inizio quando si è ritrovata al centro di una terribile accusa.

Orietta Berti, un inizio complicato: di cosa è stata accusata

Il profilo SuperGuidaTv ha di recente riportato un estratto di una vecchia intervista della cantante in cui si parla proprio dei suoi inizi. La Berti in merito ha dichiarato: “Non avrei mai intrapreso questo lavoro. Ero molto timida e poi negli anni 60 non era percepito come un qualcosa di serio. Fai la cantante? Ma dove vai mi dicevano...”. La nota artista ha però rivelato di avere avuto sempre una persona al suo fianco: “Mio padre credeva molto in me e mi mandò a scuola di canto. Mi aiutò a trovare sicurezza”.

Non è stato quindi sempre tutto semplice per Orietta e nonostante le sue evidenti qualità canore. Con ogni probabilità senza suo padre accanto non avrebbe mai intrapreso questa strada tanto difficile quanto ricca di emozioni.