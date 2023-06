Addio Rossella Brescia, la carriera stroncata dalla grave malattia: non c’è stato niente da fare | Hanno tentato invani

Il suo talento è indiscutibile, ma quella malattia sembrerebbe la causa scatenante della sua uscita dalle scene televisive.

Come dimenticare la bravissima conduttrice, amata dal pubblico in particolar modo per la sua più grande vocazione, il ballo. Rossella Brescia infatti, negli anni 2000 è stata una delle più amate insegnanti di ballo della scuola di Amici. A lasciare a bocca aperta il pubblico, sono state le sue esibizioni, non solo per la tecnica impeccabile, ma anche per la sua innata capacità di trasmettere emozioni al pubblico.

Rossella, di origine tarantine, è considerata una delle ballerine più famose in Italia; ha esordito in tv grazie alla sua partecipazione a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Sorriso Puglia. Le sue prime apparizioni la vedono partecipe a Tutti a casa con Pippo Baudo e a Buona Domenica; nel frattempo la donna prende il diploma di danza classica e moderna presso l’Accademia nazionale di danza a Roma.

Una carriera che da quel momento prese il picco, visto che Maria De Filippi la scelse come insegnante della scuola di Amici per ben tre anni. Questa fu l’occasione in cui Rossella riuscì non solo ad insegnare la danza ai propri allievi, ma anche a trasmettere la passione che da sempre la guida.

Successivamente condusse Colorado fino al 2010, ma nella sua scalata verso il successo, la donna ha dovuto fare i conti con quella malattia che ebbe un ruolo fondamentale nella sua uscita di scena.

La malattia che ha stroncato la sua carriera

La ballerina, durante gli anni ha dovuto convivere con una malattia che colpisce milioni di donne e il loro apparato riproduttivo. Per quanto si tratti di una condizione con cui le donne sono costrette a convivere, Rossella nella sua vita ha dovuto sottoporsi a ben due interventi chirurgici, con l’obiettivo di debellare la malattia. La sua carriera da quel momento è stata stroncata, e purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Rossella Brescia oggi

I dottori hanno tentato invano di debellare la sua malattia, ma ad oggi è ancora presente. Questo tuttavia, non ha di certo fermato una donna talentuosa come lei, che dal 2016 ha preso parte alla conduzione di Tutti pazzi per RDS. E per quanto riguarda la danza?

Rossella oramai da qualche anno insegna nella sua scuola di danza che ha aperto a Martina Franca, in Puglia. Da diverso tempo inoltre, si esibisce a teatro, con cui è entrata per la prima volta in contatto grazie al coreografo Luciano Mattia Cannito, ex professore di Amici. Il suo ultimo spettacolo risale a quest’anno, dove per la prima volta l’abbiamo vista nel musical ‘Billy Elliot’.