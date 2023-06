Jovanotti, tradimento disatroso della moglie: matrimonio sepolto | L’amante è anche famoso

Un tradimento è sempre un colpo duro da digerire, ma l’artista ha deciso di dichiarare quanto accaduto: ecco cosa è successo.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è passato nella storia della musica italiana per aver portato l’attenzione sul rap, un genere fino a quel momento ignorato nel nostro paese. I suoi brani non a caso, riportano il suo stampo caratteristico che ancora oggi differenzia l’artista. La sua particolarità sta nel fatto che è riuscito a mescolare diversi stili musicali, iniziando dall’Hip Hop, passando per il funky e finendo per il rap. Un mix che ricrea uno stile unico che ancora oggi possiamo ascoltare in alcuni brani celebri come Serenata Rap, Raggio di Sole, Penso positivo e Ciao mamma.

Il cantautore è nato a Roma, ma la sua famiglia è originaria di Cortona, provincia di Arezzo. In famiglia sono tre figli: lui, la più piccola Anna e Umberto, morto in un’incidente aereo nel 2007; al fratello maggiore Jovanotti ha dedicato la celebre canzone Orbita. Anche la sorella è ereditaria d’arte, nel 2006 infatti, ha pubblicato un romanzo sulla storia della sua famiglia, intitolato Amore vero.

Lorenzo, classe 66, negli anni ‘80 conosce un disc jockey grazie a suo fratello. Successivamente a questo incontro inizia a lavorare nel settore, esibendosi in diversi locali. Il vero esordio arriva nel 1987, quando pubblica i brani Walking e Reggae 87, ufficializzando il nome d’arte Jovanotti. In seguito all’uscita, Claudio Cecchetto notò subito il talento dell’uomo, tanto da proporgli alcuni programmi come Deejay Television.

Nel frattempo si fece conoscere e divenne noto in tutta Italia. Nei suoi brani trasmette sempre un estrema positività, ma durante un’intervista, il cantante ha raccontato un episodio disastroso e questa volta ad essere sotto la lente d’ingrandimento è la sua vita privata.

Il tradimento della moglie

Come molti sapranno, Jovanotti è sposato ormai da diversi anni con Francesca Valiani, la donna che sin da subito ha conquistato il cuore dell’artista. Nel 1998 mettono al mondo Teresa, l’unica figlia della coppia. Il loro matrimonio si rivela alquanto sereno, o almeno, così si poteva constatare dall’esterno.

La coppia infatti, ha avuto un periodo complesso, dove ha dovuto fare i conti con la realtà a cui nessuno vorrebbe avere a che fare, il tradimento. Francesca infatti, ha tradito il cantante con un personaggio famoso; si tratta del giornalista Giuseppe Cruciani.

La coppia tuttavia, si è dimostrata forte e solida, tanto da superare l’accaduto. Jovanotti – a seguito di una riflessione – ha deciso di rivelarlo in un’intervista: “Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione, mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte”. La coppia ad oggi è felicemente sposata da 15 anni.