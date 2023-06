Ilary Blasi, tutta la verità sul primo incontro con Bastian: “Sapeva fosse famosa” | Adesso parla lei

Da una fonte vicina alla coppia formata da Ilary Blasi e Bastian Muller arriva una clamorosa indiscrezione sul loro primo incontro.

Dopo il divorzio arrivato come un fulmine a ciel sereno dall’ex marito Francesco Totti, la conduttrice ha ritrovato il sorriso. Da diversi mesi è infatti uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno ossia l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

La coppia non ha ancora raccontato i dettagli del loro primo incontro ed è per questo che la curiosità intorno a loro è tanta. Questo anche perché dell’uomo si sa davvero poco, soprattutto in Italia. Di recente però vi è una persona molto vicina alla conduttrice che ha deciso di rivelare qualche retroscena.

Nel dettaglio la persona in questione ha parlato del suo primo incontro con Bastian ed ha anche rivelato i dettagli di una confidenza dell’uomo.

Ilary Blasi, la sua storia con Bastian: il retroscena inaspettato

Ilary e Bastian sono usciti allo scoperto alcuni mesi fa e da quel momento in poi si sono fatti vedere sui social sereni ed innamorati. La coppia ha pubblicato video e foto di alcune recenti vacanze ed anche delle presentazioni in famiglia. Bastian è stato infatti fotografato sia con la piccola Isabel che in vacanza con Chanel ed il fidanzato della ragazza. Una storia quindi che sembra andare a gonfie vale come confermato anche da una nota amica della coppia.

Di recente i due sono infatti stati fotografati in compagnia di Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola e quindi compagna di avventura della Blasi. L’opinionista ha parlato di questo incontro con la coppia ed ha rivelato alcuni dettagli nel corso di una sua intervista a Novella 2000.

Vladimir Luxuria, le sue parole su Bastian: la confidenza

Nel corso dell’intervista al noto settimanale, l’opinionista ha rivelato di aver avuto un pò di timore all’inizio ma di aver scoperto una bella persona. Inoltre ha raccontato: “Segue l’Isola anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano in inglese. L’ho trovato simpatico, affidabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava ad Ilary i suoi spazi“.

La Luxuria ha poi rivelato di aver fatto qualche domanda a Bastian anche per conoscerlo meglio e per sapere di più della sua storia con la conduttrice. In questo frangente, l’imprenditore le ha fatto anche una confidenza: “A lui non interessa essere famoso. Lui infatti ha conosciuto Ilary consapevole che lei fosse così famosa“. L’opinionista ha anche raccontato di aver finalmente scoperto come i due si sono conosciuti ma su questo ha scelto di mantenere il massimo riserbo.