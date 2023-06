Ricordate Natasha Stefanenko, principessa dei programmi tv Italiani per 10 anni? Ecco oggi com’è ridotta

La conduttrice di origini russe, non la vediamo più in nessun progetto televisivo: in realtà si occupa di altro.

Lei come molte altre, trovò il successo negli anni ‘90. La donna nasce come modella, ma grazie alla sua simpatia e al suo talento non ci mise molto a diventare una delle conduttrici più amate per ben 10 anni. Da un pò di tempo si è tornato a parlare di lei, quando a distanza di anni, ha deciso di tornare sotto i riflettori, partecipando alla nona edizione di Pechino Express, insieme a sua figlia Sasha e Back to School di quest’anno.

Questi tuttavia, sembrano essere gli unici eventi televisivi a cui ha voluto prendere parte, visto che ad oggi, la sua vita sembra essere ben diversa da quella della ragazza bionda di qualche anno fa.

Natasha Stefanenko è nata in Russia il 18 aprile 1969 e il suo successo arrivò quasi per caso quando il regista televisivo Beppe Recchia la notò in un ristorante, proponendogli nel 1992, il programma di Canale 5 La grande sfida. Nel 1998 arrivò uno degli eventi più importanti della sua carriera: la conduzione di Target. Da quel momento divenne la principessa indiscussa di molti programmi, tra cui il FestivalBar nel 2001 e Le Iene, nel 2004. Successivamente prese parte a diverse fiction, tra cui Distretto di Polizia.

Dopo un passaggio del 2005 a Sky1, Natasha cercò la sua strada nel cinema, partecipando a diversi film come Ti spiace se bacio Mamma? (2003). L’ultimo film in realtà, è abbastanza recente: La mia banda suona il rock del 2020; ma dopo questa pellicola, il silenzio.

Natasha Stefanenko oggi

Dopo diverso tempo di assenza, vediamo comparire nei nostri schermi di nuovo lei, la conduttrice che rimane ad oggi una donna bellissima e piena di fascino. Nel 2013 si sposa con Luca Sabbioni, il modello e imprenditore che da quando la vide sfilare, fece una scommessa con i suoi amici: sarebbe riuscito a portarla a letto in 48 ore. L’uomo tuttavia, perse la scommessa, visto che il corteggiamento in realtà, è stato piuttosto lungo.

Nel 2000 è nata la loro figlia Sasha Sabbioni, la ragazza con cui partecipò a Pechino Express nel 2022; ma oltre alle sporadiche apparizioni, di cosa si occupa la donna oggi?

In un’intervista con L’Adnkronos, Natasha spiegò che sono 15 anni che scrive e appunta ricordi della sua infanzia per poter un giorno scrivere un libro autobiografico. Quel momento è arrivato. Oggi possiamo trovare il suo nuovissimo romanzo thriller ‘Ritorno nella città nascosta’, che lega l’autobiografia ad una storia avvincente. “Da quando sono arrivata in Italia ho capito che il mio passato era perlomeno curioso, non proprio ordinario, così, con l’aiuto di mio marito Luca (Sabbioni ndr.) che scrive molto bene, ho iniziato questo lungo processo che ci ha portato oggi qui”, ha affermato la conduttrice. La stessa ammette su Instagram quanto sia emozionante trovare il proprio libro tra gli scaffali. Forse questo per Natasha è solo l’inizio di una lunga carriera come scrittrice.