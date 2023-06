Alessia Marcuzzi, la tragedia in queste ore: “uccisa dal proprio compagno”

A seguito del terribile evento, la showgirl lancia l’appello sul suo profilo Instagram: “quante ne dobbiamo ancora vedere?”.

Nel 2023 certe notizie non si dovrebbero neanche sentire, ma così accade ogni giorno e la consepevolezza diventa uno strumento importante per agire contro questo evento che vede la morte di milioni di donne per mano di persone a loro molto vicine.

Siamo solo al terzo trimestre dell’anno e l’AGI ci riporta un dato davvero sconcertante, che proviene dal Servizio analisi della Direzione centrale della polizia criminale. Tra il 1 gennaio e il 28 maggio sono stati commessi 45 femminicidi, 37 di questi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo; 22 hanno perso la vita per mano del partner o ex partner.

Questa realtà è stata messa sotto la lente d’ingrandimento per cercare una soluzione a casi, che seppur diminuiti nell’ultimo periodo, continuano a mettersi in atto proprio nelle mura di casa, quelle che dovrebbero rappresentare un luogo sicuro.

A far emergere questo quadro è stata l’ultima tragedia che ha colpito il cuore di Alessia Marcuzzi, tanto che ha voluto fare una dedica a quella donna, di soli 29 anni che ha perso la vita assieme al bambino che portava in grembo, a causa del suo compagno.

La dedica straziante di Alessia Marcuzzi

La vicenda di Giulia non è passata di certo inosservata. La donna infatti, tra due mesi avrebbe dato alla luce il suo primo figlio, ma è stata uccisa da quello che sarebbe dovuto esserne il padre. Il compagno, da quanto emerso, aveva una seconda relazione con una donna americana, ma la colpa di Giulia è stata quella di scoprire il tradimento, motivo per cui è stata uccisa. Una storia che fa gelare il sangue, non a caso in queste ore nessuno si dà pace, tanto che diversi personaggi del mondo dello spettacolo si sono sentiti di esprimere un amaro, a tratti rabbioso giudizio sulla vicenda. Qualche ora fa è emerso su Instagram un post, proveniente da Alessia Marcuzzi, dove posta la foto di Giulia con tanto di dedica.

L’immagine è stata modificata come fosse un dipinto, per rappresentare il ricordo indelebile di una donna che tocca felice la sua pancia. In seguito troviamo la dedica di Alessia, che presa dalla questione è andata a vedere una puntata di Chi l’ha visto, dove i genitori di Giulia si sono recati con la speranza di ritrovare la propria figlia.

Nel post Alessia scrive: “Giulia, incinta di 7 mesi, uccisa dal proprio “compagno”. Ma quante storie di femminicidio e di terrore dentro le mura della propria casa dobbiamo ancora vedere? Quante?? Sono vicina ai familiari e soprattutto alla mamma di Giulia, che ho visto ieri sera nella puntata di Chi l’ha visto, quando ancora non si sapeva che fine avesse fatto Giulia. Una donna sofferente, che parlava con la Sciarelli senza mai sentenziare o dire una parola contro il compagno di sua figlia, perché sperava che ancora fosse viva e forse non poteva credere che fosse lui. Un abbraccio a quella mamma. Mamma di una figlia quasi mamma che non c’e’ più.”