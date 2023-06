Carmen Russo, “R.I.P”: è morta proprio in queste ore | Lutto immenso per tutto il paese

Commento durissimo sui social dell’ex gieffina Carmen Russo distrutta per la dolorosa scomparsa: sono tutti in lutto.

Carmen Russo è da anni una grande protagonista del panorama televisivo italiano. Negli anni ha collezionato una carriera ricca di successi come ballerina e grazie anche ad alcune collaborazioni importanti come quella con la conduttrice Raffaella Carrà.

Negli ultimi due anni si è però messa in mostra prima come concorrente del Grande Fratello Vip e poi come direttore artistico delle coreografie andate in scena in prima serata nello studio dello stesso reality. Una posizione che non ha fatto altro che accrescere il suo successo anche sui social.

Per questo motivo in molti si sono emozionanti dopo le parole che la ballerina ha deciso di usare in un momento di grande lutto per tutti.

Carmen Russo, il lutto che ha colpito anche lei: un grande dolore

La ballerina Carmen Russo in queste ore ha affrontato un tema molto delicato e che in realtà da giorni tiene con il fiato sospeso tutti. Nel dettaglio si tratta di una storia che ha colpito tutti gli italiani ed è stata anche fonte di grande dolore. Stiamo parlando della scomparsa di Giulia Tramontano il cui corpo senza vita è stato trovato dopo la segnalazione del compagno.

L’uomo ha anche raccontato di averle tolto la vita per liberarsi di lei, del bambino che aspettava per poter vivere sereno con la sua amante. Una storia che ha colpito tutti ed ha acceso di nuovo i riflettori su di un argomento molto importante e delicato come il femminicidio. Un argomento su cui molti volti noti hanno deciso di dire la loro, compresa la Russo.

Giulia Tramontano, la dedica di Carmen Russo: le sue parole

La nota ballerina in queste ore ha deciso anche lei di rivolgere il suo pensiero a Giulia dopo poche ore la notizia ufficiale della sua morte. L’ex gieffina ha pubblicato un disegno con il volto della ragazza accompagnato da queste parole: “Che orrore. Come può un essere umano pensare di fare un crimine tanto crudele. Non c’è limite alla violenza sulle donne e sui bambini. R.I.P mamma Giulia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

Come abbiamo detto, Carmen Russo non è stata la sola in quanto in questi giorni anche Jo Squillo, Sonia Bruganelli, Alessia Marcuzzi ed altre hanno commentato questa storia. Diversi volti noti hanno invitato tutti ad impegnarsi per mettere fine a questo orrore che va avanti ancora adesso e che sembra non finire mai.