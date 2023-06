Addio Francesco De Gregori, nessuno ha potuto fare di più: se n’è andato senza preavviso

Ultimi aggiornamenti sull’addio di Francesco De Gregori: nessuno ha potuto fare niente per evitare questo epilogo.

Francesco De Gregori è senza dubbio un gigante del panorama musicale italiano. Negli anni i fan ma anche gli addetti ai lavori non lo hanno solo definito cantante ma anche poeta visto che nelle sue canzoni non mancano figure tipiche della poesia.

Per questo motivo ad oggi viene definito come uno dei pochi artisti a tutto tondo e che ancora adesso è fonte di ispirazione per tutti. Non a caso in tutti questi anni numerosi volti nuovi della musica italiana hanno deciso di fare cover dei suoi brani.

Una lunga carriera quella di De Gregori che però ha di recente subito un brusco stop e costretto il noto artista ad un vero e proprio addio.

Francesco De Gregori, una carriera di grandi successi: i dettagli

La carriera del noto cantante italiano ha preso il via negli anni 70 quando, grazie anche al supporto di suo fratello, si è deciso ad esibirsi in pubblico. Una carriera la sua lunga quasi 50 anni e ricca di grandi successi a partire dal brano Rimmel che nel 1975 ha permesso a De Gregori di imporsi sulla scena pubblica. Da quel momento in poi hanno anche preso il via alcune collaborazioni molto importanti: da quella con Venditti, a quella con Zucchero fino a quella con Dalla.

In questi anni ha anche pubblicato tutta una serie di nuovi album sia in studio che in live. Inoltre, il cantante ha anche organizzato e preso parte a lunghi tour sia in solitaria che in collaborazione come quello con il collega Lucio Dalla oppure quello da ospite di Luciano Ligabue.

Francesco De Gregori oggi: le ultime sulla sua carriera

Nel corso degli ultimi anni della sua carriera, De Gregori ha lavorato a nuove collaborazioni e tra queste quella con Ron per l’album La forza di dire sì. Inoltre, il cantante ha realizzato in collaborazione con Zucchero alcuni brani per l’album D.O.C. L’ultima sua apparizione sulla scena musicale risale invece al 2021 quando ha pubblicato con la collega Gianna Nannini una cover del brano Diamante.

In questi anni il numero di fan del cantante non è però mai diminuito nonostante si sia ridotta notevolmente la sua presenza sul palco e sulle scene. Questo conferma come in questi anni l’artista sia stato fonte di ispirazione e di come sia stato in grado di emozionare tutti con la sua musica e le sue parole.