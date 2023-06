Marco Mengoni, l’ha fatto davvero: si è presentato così in diretta | “un insulto”

In occasione dell’ultima puntata di Che tempo che fa, Marco Mengoni sfoggia un look che ha diviso il web a metà: ecco come si è presentato.

Fabio Fazio per chiudere in bellezza ha voluto fare le cose in grande, chiamando diversi ospiti: da Aurelio De Laurentiis e Anthony Hopkins, finendo per Elodie e Marco Mengoni.

Il caldo si sa, sta facendo il suo corso ed è arrivato il momento di produrre tormentoni estivi. Marco Mengoni ed Elodie quest’anno non sono arrivati di certo impreparati, anzi, hanno deciso di proporre il loro nuovissimo brano in occasione della chiusura del celebre programma.

“Pazza Musica” è il titolo del pezzo arrivato in radio il 26 maggio; scaricabile anche sulle piattaforme digitali, in contemporanea all’uscita di Materia (Prima), il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di Marco Mengoni.

Ad attirare l’attenzione però, sembrerebbe essere stato Marco Mengoni, che in diretta tv si è presentato con un look decisamente insolito. Per l’artista che ha scalato la vetta del successo rappresentando anche l’Italia all’Eurovision, i commenti non potevano di certo mancare. Ecco come si è presentato.

Marco Mengoni si è esibito così

L’artista arriva con un look apparentemente sobrio, ma solamente se viene guardato dalla testa alla vita. Il dettaglio che ha attirato l’attenzione del pubblico infatti, è stato il pantalone a bermuda abbinato con una giacca decisamente classica, cravatta sottile e mocassini lucidi. L’outfit è stato scelto da Lorenzo Posocco, lo stylist che cura i look di Marco Mengoni. L’uomo l’ha vestito anche per il Festival di Sanremo, dove Mengoni si è esibito con uno stile rock anni ‘90, con tanto di completo di pelle. Ma torniamo ai bermuda: siete curiosi di sapere quanto costano?

I Bermuda di Marco Mengoni

Ovviamente per un artista del suo calibro non possiamo aspettarci niente di meno che un outfit scelto e prodotto dai migliori stilisti a livello mondiale. Il bermuda è infatti firmato Valentino e il costo è di 850 euro sul sito ufficiale.

La scelta di questo abbinamento insolito non è di certo passata inosservata dai telespettatori, tanto che sulla pagina Instagram di Che tempo che fa, hanno voluto esprimere la loro opinione al riguardo. In media il bermuda Valentino ha ottenuto una discreta approvazione, forse complice è stato l’artista che l’ha indossato, ma sbirciando tra i commenti, troviamo anche telespettatori decisamente contrari.

“Ma perché uno deve vestirsi così da sfigato?? Bastava cantare”, scrive un utente, con tanto di insulto al cantante. Altri invece, hanno commentato con ironia: “Marco ma mica pensi di competere con le bellissime e divine gambe di Elodi!!!! #la musica è pazza! Ma tu?”. Beh, che dire, una scelta del genere non poteva passare di certo inosservata.