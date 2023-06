Fedez, l’annuncio ha dell’incredibile: “Lo stanno cercando in tutta Italia” | Cosa sta succedendo

Il cantante Fedez è finito al centro di un clamoroso annuncio arrivato di recente: come stanno davvero le cose.

Fedez è da sempre al centro dell’attenzione ed è senza dubbio uno dei volti più chiacchierati del momento. Questo non solo dal punto di vista privato con il suo matrimonio con Chiara Ferragni spesso al centro delle critiche, delle polemiche e di voci di una presunta separazione.

Il cantante è infatti spesso sotto la lente di ingrandimento anche per la sua carriera professionale. Di recente ha messo a segno ben due colpacci: prima la hit estiva con Annalisa e gli Articolo 31, poi una nuova bevanda lanciata sul mercato con il collega Lazza.

In queste ore però Fedez è tornato ad infiammare il gossip per un terzo motivo ossia una ricerca all’uomo su tutto il territorio ma vediamo di cosa si tratta.

Fedez, il punto sugli ultimi progetti: il colpo a sorpresa

Come di consueto anche nel corso di questi mesi Fedez ha scelto di impegnarsi su più fronti. Prima per quanto riguarda il suo grande amore ossia la musica, questa estate ha deciso di pubblicare un brano in collaborazione con Annalisa e gli Articolo 31 divenuto già una vera e propria hit. Dal punto di vista imprenditoriale, alcuni giorni fa ha presentato con Lazza una nuova bibita con un evento in quel di Montecarlo.

Inoltre, Fedez sarà ancora una volta coinvolto nella quarta edizione del format LoL – Prova a non ridere in programma su Prime Video tra qualche mese. A tal proposito però è in arrivo un vero e proprio colpo a sorpresa per quanto riguarda il cast in quanto la produzione sta cercando in tutta Italia un volto non famoso da aggiungere ai comici vip.

LoL – Chi ride è fuori, grande novità nella prossima stagione: i dettagli

Come abbiamo detto, la quarta edizione del noto format andrà in onda su Prime e vedrà al timone ancora Fedez. In coppia con il cantante ci sarà anche il comico Maccio Capatonda per il secondo anno consecutivo. Come riferisce Pipol Tv in questa nuova serie di appuntamenti ci sarà però una grande novità in quanto la produzione è alla ricerca di un comico non famoso da inserire nel cast.

Secondo alcune indiscrezioni sono stati già provinati alcuni profili provenienti da tutte le zone di Italia e scelti dal popolo del web. Sarà uno solo però il fortunato vincitore che si andrà quindi ad unire agli altri 9 protagonisti scelti invece tra alcuni volti noti.