Jo Squillo, l’addio impensabile in queste ore: “è stata uccisa” | L’ha ammazzata proprio lui

La showgirl Jo Squillo si è lasciata andare ad un addio impensabile sui social dopo la terribile notizia: le sue parole.

Nella sua lunga carriera televisiva, la showgirl e cantante Jo Squillo è sempre stata la protagonista di vere e proprie battaglie sociali. Basti pensare a quanto accaduto anche nella casa del Grande Fratello Vip quando ha indossato il niqab come segno di solidarietà nei confronti delle donne di Kabul.

Inoltre, sempre attraverso i suoi social è solita mandare anche messaggi di pace e di recente ha anche preso parte a tutta una serie di manifestazioni. Un vero e proprio impegno per lei quindi che in queste ore è tornata sui social anche per commentare una terribile notizia giunta in queste ore.

Jo Squillo, la sua battaglia sui social: l’ultimo gesto

In tutti questi anni, la Squillo attraverso i suoi social ha deciso di mandare alcuni messaggi di sostegno e solidarietà nei confronti di tutte le donne. Lo ha fatto anche in queste ore quando è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Tramontana di 29 anni ed incinta di 7 mesi. Una scomparsa che ha lasciato il segno anche perché è stato il compagno della donna e padre del bambino a commettere l’omicidio.

Una storia che ha segnato tutti coloro che da ore erano in attesa di scoprire la verità sulla scomparsa della ragazza. Allo stesso tempo in molti hanno sottolineato di aver già immaginato il tristo epilogo visto il numero di femminicidi in crescita. Tra coloro che si sono detti colpiti vi è appunto anche Jo Squillo che ha affidato il suo sfogo ai social.

Jo Squillo, il suo sfogo sui social: un dolore terribile

Dopo la notizia del ritrovamento del corpo della ragazza, la showgirl ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram e si è lasciata andare ad un lungo sfogo: “Oggi, quando scompare una donna, è quasi scontato sapere com’è andata. Giulia Tramontano, è stata uccisa dal compagno. Aveva 29 anni ed aspettava un bimbo. Fermiamo quest’orrore, Ciao Giulia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Le parole della Squillo hanno colpito nel vivo gli utenti dei social ed in molti hanno deciso a loro volta di commentare: “Impensabile ma accade”, “Non mi ci trovo più in questo mondo impazzito“, “Come si può amica mia? È allucinante”, “Speravo tanto si fosse allontanata da sola. Che orrore!“. Una storia che ha quindi lasciato il segno in tutti coloro che per un attimo si sono soffermati su questa notizia.