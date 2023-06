Gigi D’Alessio, dai debiti enormi al cancro ai polmoni scoperto: ecco come si è ridotto

Il cantautore partenopeo ha costruito negli anni una fama incredibile, ma dietro una carriera fatta di lusso e successo, si nasconde un lato oscuro della sua vita.

Gigi D’Alessio è sicuramente uno tra gli artisti italiani, che grazie al suo talento è riuscito a farsi conoscere e apprezzare, non solo in Italia, ma a livello internazionale. Il cantautore ha venduto la bellezza di 26 milioni di dischi in tutto il mondo; successi con cui è riuscito a trasferire tutta la sua passione in fusione con le vocalità della sua terra d’origine.

Sin da ragazzo ha sempre avuto la vocazione per il canto, tanto che inizia ben presto a frequentare il conservatorio di Napoli, uno tra i più difficili – nonché prestigiosi – in Italia. Per guadagnarsi da vivere, lavorava in contemporanea come cantante per eventi.

Una cerimonia di queste, fu l’occasione decisiva che gli fece conoscere Mario Merola, l’uomo a cui deve l’inizio di una carriera fenomenale. I primi album li pubblicò negli anni ‘90; tra i più celebri troviamo Lasciatemi cantare, Scivolando in basso (1992) e Dove mi porta il cuore (1994).

Il vero e proprio successo però, arrivò nel 1995, quando l’artista partenopeo conquistò tutte le classifiche con i brani Annarè e Fotomodelle un pò povere, provenienti dall’album Passo dopo passo. Un successo strepitoso, che tuttavia, non è riuscito a placare quel periodo che l’ha devastato nel profondo.

Dai debiti economici al terribile tumore

“Il denaro non fa la felicità”, questa frase banale quanto discussa, spezza i pareri a metà. Nel caso di Gigi D’Alessio – come può essere quello di milioni di persone – il denaro gli ha causato non pochi problemi. A seguito di un investimento sbagliato, l’artista si è ritrovato ad essere truffato, tanto da riempirsi di debiti.

In molti ricorderanno di quando è stato accusato di evasione fiscale per una cifra come 1 milione di euro; sembrerebbe infatti, che abbia 15 anni per restituire la somma dovuta. Nel dettaglio, Gigi D’Alessio avrebbe trasmesso una falsa dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2010. L’evasione equivarrebbe ad un totale di 6 milioni di euro.

Come se questo non bastasse, Gigi in quegli anni ha dovuto sopportare la perdita del fratello: “Ha perso la battaglia contro il tumore ai polmoni. Il tumore è una malattia terribile, non cambia niente essere ricchi o poveri”. Il cancro gli ha portato via anche entrambi i suoi genitori. In quel periodo l’uomo ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, ma è stato forte e ha avuto il coraggio di riprendersi: da poco più di un anno è diventato padre per la quinta volta.