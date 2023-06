Diletta Leotta, la rivelazione sulla gravidanza che ha sconvolto la madre: “Questa è una disgrazia”

La conduttrice e giornalista Diletta Leotta ha parlato della sua gravidanza e della reazione della madre ad una particolare notizia.

Diletta Leotta sta senza dubbio vivendo il suo momento più dolce. Alcuni mesi fa la giornalista ha infatti rivelato di essere in attesa della sua prima figlia e frutto della sua storia d’amore con il portiere Loris Karius. Una gravidanza che la conduttrice non si aspettava ma che la coppia ha accolto con gioia.

Manca sempre meno al parto e per questo la giornalista si sta preparando al meglio ma soprattutto non vede l’ora di averla finalmente tra le sue braccia. Lo ha confermato anche nel corso di una recente intervista durante la quale la Leotta ha rivelato alcuni retroscena.

Tra questi anche uno molto particolare che vede protagonista la madre della conduttrice e la sua reazione ad una notizia del tutto inaspettata.

Diletta Leotta, una grande emozione per lei: le rivelazioni

La nota giornalista e volto di punta della rete televisiva DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera per parlare della sua gravidanza. Una scoperta fatta il giorno della vigilia di Natale ed accolta con gioia sia da lei che dal suo compagno. Allo stesso tempo la giornalista ha comunque ammesso di aver provato anche sentimenti come stupore e paura per questa novità inaspettata.

Adesso però che sono trascorsi diversi mesi dalla scoperta, la giornalista è serena ma soprattutto pronta ad accogliere questa nuova vita. La Leotta e Karius intanto hanno anche scoperto il sesso del nascituro che sarà appunto una bambina. Questo dettaglio ha permesso loro di cominciare ad ipotizzare un nome e su questa questione vi è una storia molto particolare.

Diletta Leotta, il racconto su sua madre: tutti i dettagli

Nel corso della stessa intervista, la Leotta ha rivelato di essersi vista costretta a cambiare idea sul nome da dare alla bambina e questo a causa di sua madre. La giornalista a tal proposito ha raccontato: “Ci eravamo trovati su Ofelia (lei e Karius, ndr) ovvero il nome di mia madre. Un nome raro, importante, shakespeariano. Mia madre però non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia e che lei ci ha sofferto per tutta la vita. Peccato perché lo avevo tatuato sul polso”.

La bambina quindi non si chiamerà più Ofelia e la coppia dovrà trovare una valida alternativa. Ci sono ancora alcuni mesi a disposizione per ipotizzare un nome diverso e magari particolare proprio come quello della mamma di Diletta.