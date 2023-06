Mara Venier, la confessione è senza alcun freno: “a letto mi piace farlo”

La conduttrice di Domenica In si è sempre dimostrata una persona schietta e sincera, non a caso si lascia andare ad alcune indiscrezioni sulla sua intimità.

Mai banale, Mara Venier dopo tanti anni di carriera, rimane una delle conduttrici più stimate della televisione italiana.

La troviamo molto attiva sui social, dove spesso e volentieri racconta con ironia le vicende della sua vita privata, spesso finita sulla lente d’ingrandimento. In un’intervista a Il Gazzettino, le viene chiesto: “Come difende il suo privato?”. Mara risponde: “Non lo difendo: mi lascio travolgere e prendo le mie fregature. Io do magari alle persone che non lo meritano, che poi alla lunga negli anni ci si rende conto che, come si dice, perle ai porci”.

Insomma, Mara si lascia andare agli eventi, ma ad oggi si dichiara finalmente felicemente sposata da diversi anni con Nicola Carraro, l’uomo con cui ha trovato la sua serenità amorosa e soddisfacente. Le sue vicende tuttavia, sono sempre state chiacchierate, tanto da generare nell’ultimo periodo scompiglio tra la coppia, o almeno, avrebbero potuto farlo. “Per fortuna Nicola è intelligente”, ha dichiarato la Venier dopo l’accusa di essere troppo vicina all’ex marito Jerry Calà, reduce da un malore. “Noi siamo una famiglia allargata”, riferendosi ad un semplice rapporto d’affetto. Lo stesso Nicola prova una forte stima nei confronti dell’attore, nonché ex marito di Mara.

E per quanto riguarda l’intimità? Mara ha ammesso anche alcuni dettagli su come vive la sua vita in camera da letto.

Mara senza freni

La donna non ha mai avuto problemi a parlare della sua vita sessuale, che racconta spesso in maniera ironica, con alcune dichiarazioni o per mezzo di divertenti battute. L’ultima è stata qualche tempo fa, nel momento in cui Paolo Fox annuncia l’oroscopo. Quando viene chiamato in causa l’Acquario, l’astrologo spiega quanto questo segno metta la passione al secondo posto, visto che cercano altro da una relazione. Proprio in questa occasione Mara afferma con un’estrema naturalezza: “Eh si, con gli acquario niente sesso”, generando una risata incontenibile in Paolo Fox.

Sembrerebbe trattarsi solamente di una battuta ironica, visto che durante una delle diverse interviste che l’hanno vista protagonista, Mara si è raccontata senza freni, svelando alcuni dettagli intimi della sua vita sessuale. La conduttrice ammette senza alcun tabù, di aver sempre vissuto una vita sessuale soddisfacente, ma non è finita qui.

Mara nella stessa occasione rivela di essere stata corteggiata da diverse donne del mondo dello spettacolo, ma senza un’intesa mentale confessa, di non essersi mai lasciata andare a nessuno, uomo o donna che sia.