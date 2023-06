Nancy Brilli, ammalata di cancro: “Ricoverata e operata d’urgenza” | La vita appesa a un filo sottilissimo

Nel 1994 ha espresso il desiderio di diventare madre, ma qualche anno prima un terribile tumore l’ha costretta alla rimozione quasi totale delle ovaie.

Nancy Brilli è sicuramente una delle attrici più amate in Italia. La sua carriera è iniziata quasi per caso, grazie all’amica Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri. L’uomo infatti, le diede il suo primo ruolo nel film Carletta, una biografia dell’amante di Benito Mussolini.

Quell’interpretazione fu davvero determinante per Nancy, visto che da quel momento diede il via ad una carriera costellata di successi.

L’abbiamo vista in diverse pellicole, tra cui Natale in crociera (2007) e Tiro Libero (2017) e anche diverse fiction come Il bello delle donne e Caterina e le sue figlie. Nella sua vita non sono di certo mancati i riconoscimenti. Nel 1990 vince il David di Donatello come Miglior Attrice non Protagonista; successivamente, il Nastro d’Argento per l’interpretazione nel film Piccoli Equivoci.

Il miracolo della gravidanza

Nancy Brilli si è sposata nel 1987 con il collega Massimo Ghini, l’uomo che conobbe sul set di Due Fratelli. La loro relazione finì nel 1990, quando conosce Ivano Fossati, con cui ebbe una relazione alquanto travagliata che durò due anni. Tra le storie più importanti però, vediamo il matrimonio con Luca Manfredi, l’uomo che coronò il sogno più grande della donna, quello di diventare madre. Nel 2000 nasce Federico, ma la relazione tra Nancy e Luca si interrompe nel 2002. La donna si è sempre definita miracolata, in quanto “la cartella clinica diceva sterile”, come da lei stessa dichiarato. La donna infatti, non solo soffre di endometriosi, ma in passato si è ammalata di un cancro, che l’ha costretta ad un’operazione d’urgenza.

La battaglia contro il cancro

Le prime dichiarazioni della donna risalgono al 1994, quando Nancy Brilli racconta l’evento terribile che ha dovuto affrontare. “All’ improvviso, a marzo, ho scoperto di essere malata e mi hanno ricoverata e operata d’ urgenza. E’ stato come se mi fosse passato addosso un treno”, ha dichiarato al settimanale Oggi.

“Un colpo e via, ti ritrovi a essere una sopravvissuta, la vita cambia completamente. Mi hanno tolto un’ ovaia e mezza e me ne è rimasta solo mezza. Ho subito una mutilazione”.

In passato la donna aveva ammesso: “Ora mi è rimasto lo stretto necessario – così mi hanno detto – per tentare di diventare madre. Certo io rischio più di un’ altra, ma affronterei il pericolo ad occhi chiusi se mi riuscisse di rimanere incinta. Dopo la fine della mia storia d’ amore con Ivano Fossati, cerco il compagno ideale per mettere al mondo questo figlio”. Federico oggi ha 23 anni.