Daniele Bossari, grande dolore per Filippa: “Una scelta sofferta” | Il tradimento della figlia

Il noto conduttore Daniele Bossari ha fatto una rivelazione shock sulla compagna Filippa ed il rapporto con la figlia Stella.

Gli ultimi anni per Daniele Bossari non si sono rivelati essere semplici e questo soprattutto dal punto di vista privato. Il conduttore si è infatti ritrovato a dover combattere contro un tumore che ha cambiato del tutto la sua vita.

Nel suo momento peggiore però l’ex vincitore del GF Vip ha raccontato di aver avuto una grande sostenitrice ossia sua moglie Filippa Lagerback. La loro storia d’amore dura da diversi anni ed i due hanno rivelato di essere ancora innamorati come il primo giorno.

Questo momento difficile li ha uniti ancora di più ma purtroppo non è stato il solo. Di recente Bossari e Filippa hanno infatti parlato di un retroscena sulla figlia Stella e che ha fatto soffrire proprio la madre.

Daniele Bossari, la sua storia con Filippa: il dettaglio su Stella

Daniele e Filippa si sono visti per la prima volta nel 2000 e da quel momento in poi ha preso il via la loro emozionante storia d’amore. Nel 2003 dalla loro unione è nata anche una bambina ossia Stella che ha spinto anche i due a convolare finalmente a nozze. La proposta di Daniele a Filippa resta nella storia in quanto andata in scena durante la semifinale della seconda edizione del Grande Fratello Vip vinta poi proprio da Bossari.

I due si sono poi uniti in matrimonio con rito civile nel 2018 e la celebrazione ha fatto emozionare tutti. Dopo quel momento felice sono però arrivati alcuni ostacoli da gestire ed uno legato anche alla figlia Stella. I due conduttori hanno rivelato come sia stato difficile per Filippa staccarsi quando la ragazza è andata via di casa.

Filippa e Daniele, la decisione di Stella: reazione shock

La Lagerback e Bossari di recente hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Casa Chi, consueto appuntamento su Instagram con Sophie Codegoni. In particolare Filippa ha parlato della figlia Stella e della decisione della ragazza di andare via di casa per vivere da sola. Una decisione che all’inizio ha fatto soffrire la madre che poi ad un certo punto si è vista costretta a rassegnarsi.

In merito Filippa ha raccontato: “Poi sono stata felice. Credo che se lasci libero qualcuno, quel qualcuno poi tenda a tornare. Con lei è andata così perché c’è stata un’evoluzione nel nostro rapporto“. La decisione di Stella di lasciare la casa di famiglia è servita quindi a rafforzare in qualche modo anche il rapporto madre-figlia.