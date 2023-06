Addio Ivano Fossati, l’Italia intera non ce l’ha fatta a mandare giù la notizia: se n’è andato

Una carriera dedicata alla musica e poi, quel terribile addio che ha lasciato un vuoto immenso nei fan che l’hanno seguito per anni: l’artista ha cambiato vita.

La sua dichiarazione ha spezzato il cuore a milioni di fan in tutta Italia, che hanno seguito la sua carriera piena di brani che sono rimasti nel cuore e nella mente delle persone. Ivano Fossati è stato cantautore, polistrumentista e produttore discografico, ma una sequenza di eventi l’hanno portato a fare i conti con una delle decisioni più importanti della sua vita.

L’uomo è nato a Genova il 21 settembre 1951 e ancora oggi è considerato uno degli autori più importanti del panorama musicale. Ha esordito grazie al suo stile Rock progressivo, che nel tempo si è tramutato alla fase Rock; ma uno dei dettagli più significativi che l’hanno portato al successo sono sicuramente i suoi testi. Fossati toccava argomenti di natura esistenziale, producendo canzoni non solo per lui, ma anche per grandi interpreti del panorama musicale.

Ha vinto diversi premi, tra cui il Telegatto come miglior compositore La mia banda suona il rock e ben sei volte la Targa Tenco. Ad un certo punto, dopo ben 40 anni di carriera, la decisione che ha spezzato il cuore a milioni di fan in tutta Italia.

Il ritiro di Ivano Fossati

“Ho pensato, non negli ultimi giorni ma negli ultimi due o tre anni, che questo Decadancing sarebbe stato il mio ultimo disco e non ne registrerò altri e anche il mio prossimo tour sarà l’ultimo”. Così Ivano Fossati, durante una vecchia puntata di Che tempo che fa, ha dichiarato a Fabio Fazio di aver preso quella scelta di ritirarsi.

Nonostante sia una decisione che riguarda spesso e volentieri molti artisti che hanno preso scena nel panorama musicale, l’Italia intera non ce l’ha fatta a mandare giù la notizia. Tuttavia i tempi cambiano e gli artisti che hanno vissuto stagioni intramontabili tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘80, ormai ammettono che il panorama musicale è totalmente diverso, come d’altronde loro stessi. Dopo il ritiro dalle scene infatti, Ivano ha deciso di rimodulare la sua vita “invece di rimanere incagliato nell’immagine di cantautore”.

La laurea nel 2023

Tuttavia Fossati non si è ritirato, ma ha semplicemente deciso di cambiare direzione, reinventandosi. Lunedì 27 Marzo, all’età di 71 anni, Ivano Fossati ha ricevuto a Genova la laurea honoris causa. Il riconoscimento è stato conferito al musicista sia per la sua storia nel panorama musicale, che per essersi speso in prima persona per lo sviluppo della sua città, tenendo diversi corsi per gli studenti genovesi.