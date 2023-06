Raffaella Carrà, sapete perché portava sempre il caschetto? Il motivo è incredibile

L’acconciatura di Raffaella Carrà, rimarrà il marchio distintivo dell’icona indiscussa del mondo dello spettacolo; ma conoscete il reale motivo di questo taglio?

Un personaggio come il suo, è destinato a rimanere per sempre nella mente di chi ha avuto l’onore di seguirla nella sua splendida carriera. Il suo talento è sicuramente il motore del suo successo, ma quando pensiamo a Raffaella Carrà, immancabilmente l’associamo a quel caschetto di colore biondo platino.

La sua fama costruita nel tempo, ha portato la donna ad essere la protagonista assoluta di diversi programmi televisivi. Uno dei format più riusciti è stato lo storico Carramba! che sorpresa, dove milioni di persone hanno riabbracciato i propri cari che non vedevano da tempo.

Oltre ad essere una conduttrice, la donna era in primis un’eccellente ballerina, nonché cantante, che con il suo corpo longilineo e la sua carica esplosiva, ha tenuto incollati i telespettatori di quegli anni.

‘A far l’amore comincia tu’, ‘Tanti Auguri’, ‘Ballo Ballo’: questi sono solo alcuni dei brani che sono rimasti impressi nella mente di diverse generazioni. Anche il suo caschetto in realtà ha una storia, vediamo insieme perché l’ha portato per tutti questi anni.

Perché Raffaella Carrà portava il caschetto biondo

La donna non solo è stata un’artista a livello internazionale, ma anche una vera e propria icona di stile. Dal carattere rivoluzionario e fuori dagli schemi, è arrivata in un periodo storico dove il dress-code televisivo era caratterizzato da uno stile classico e alquanto sobrio. Raffaella invece, ha stravolto questa immagine statica, mostrando nei suoi look un’espressione più trasgressiva, almeno per quei tempi.

Non ha mai perso d’eleganza, ma a differenza delle sue colleghe, ha osato di più nella scelta di mostrare il suo corpo, magari con abiti che facevano intravedere l’ombelico. Il suo abbigliamento tuttavia, non è stato l’unico aspetto che veniva copiato dalle ragazze di quegli anni, ma anche il suo caschetto, sempre perfetto, a volte leggermente diverso, ma mai stravolto.

Voi sapete perché Raffaella Carrà non ha mai cambiato taglio o colore? La risposta in realtà è molto semplice. Raffaella aveva capito già da tempo che il mondo dello spettacolo era spietato. Anche in quel periodo, per emergere era necessario distinguersi, creando un’immagine personale, ma soprattutto riconoscibile nel tempo. Il taglio è stato imitato da milioni di ragazze di quegli anni. Ad oggi, se in giro vediamo un’acconciatura del gerere, l’associamo inevitabilmente al mito della Carrà. In sintesi possiamo dire che la showgirl è riuscita perfettamente nel suo intento: rimanere impressa per sempre nella mente delle persone.