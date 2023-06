Da giovane capelli lunghi e sguardo ipnotico: oggi comanda la tv Italiana | Ecco chi è

A cambiare in questi anni non è stato solamente il suo volto: oggi è un personaggio molto affermato nel mondo dello spettacolo; avete capito di chi si tratta?

Il tempo passa per tutti, anche per le celebrità del panorama televisivo, che essendo esposte costantemente ai riflettori, se non ci viene messo davanti ci viene quasi difficile riconoscere il cambiamento.

In questa foto la donna non era ancora famosa; a dire la verità si occupava di tutt’altro. La sua fama arrivò successivamente, quando incontrò l’uomo che le fece scoprire un settore, che da lì a poco l’avrebbe resa una delle donne più potenti del mondo dello spettacolo.

Lei infatti, non conduce solamente diversi programmi, ma spesso e volentieri ne è l’autrice. Fascino PGT è la società di sua proprietà, che oltre ad occuparsi dei programmi condotti da lei, ha comprato anche i diritti di programmi come la Talpa.

Suo marito purtroppo se ne è andato non molto tempo fa, lasciando un grande vuoto non solo nella donna, ma anche nei milioni di colleghi e telespettatori che hanno seguito il giornalista nella sua longeva carriera.

La ragazza nella foto è proprio lei

Nello scatto in questione aveva all’incirca vent’anni, sguardo magnetico, chioma lunga e castana. Ad oggi è cambiata, di anni ne ha 61, ma l’espressione è quella di sempre. Maria De Filippi, laureata in Giurisprudenza, ammette di essere entrata quasi per caso a far parte del mondo dello spettacolo, grazie a quell’uomo che l’ha accompagnata fino alla fine. In molti conoscono l’incontro tra lei e Maurizio Costanzo, che avvenne durante un evento sulla pirateria informatica; ma a causa dell’estrema riservatezza della donna, in pochi sono a conoscenza dei dettagli della sua infanzia. Com’era Maria De Filippi da piccola?

La donna è nata a Milano il 5 dicembre 1961 da papà rappresentante farmaceutico e madre professoressa di greco e latino. Maria ammette di essere stata una bambina molto iperattiva, motivo per cui i suoi genitori l’hanno indirizzata sin da subito verso lo sport. I rapporti familiari tuttavia, non sono mai stati dei migliori.

Da bambina adorava il fratello maggiore, tanto che voleva stare sempre con lui. In un’occasione ha raccontato un aneddoto divertente in cui il fratello Giovanni, esasperato dall’invadenza di Maria, un giorno è arrivato a spararle con una carabina giocattolo per mandarla via. Per quanto riguarda la madre, Maria ha parlato di una donna che è sempre stata molto esigente nei confronti della figlia; durante la trasmissione di Amici infatti, Maria ha raccontato che la donna l’ha sempre paragonata ad altre ragazze, facendola sentire più volte inadeguata. Ad oggi invece è diventata la donna amata da tutti, che sostiene centinaia di ragazzi con amore e motivazione durante il percorso di Amici.