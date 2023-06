Addio Mariolina Cannuli, la storica annunciatrice Rai nel buco nero: non c’è l’ha fatta | Niente da fare

Che fine ha fatto la nota e storica annunciatrice di casa Rai Mariolina Cannuli a circa 30 anni dal suo addio: ecco cosa sappiamo oggi.

La rete televisiva Rai negli anni 60 ha introdotto una figura che ha conquistato il pubblico ossia quella dell’annunciatrice televisiva. Figure il cui compito era quello di annunciare i dettagli della programmazione televisiva della rete stessa.

Una figura emblematica in tal senso è quella di Mariolina Cannuli che con i suoi modi e con la sua voce era considerata una delle annunciatrici più sensuali di Rai 2. Dopo il suo esordio da annunciatrice, la sua carriera si è arricchita di diverse esperienze in tutti i campi.

Con il tempo poi la sua presenza in televisione si è ridotta drasticamente e sono quindi in molti a chiedersi adesso che fine abbia fatto.

Mariolina Cannuli, la sua carriera in tv e non solo: i dettagli

La Cannuli ha fatto il suo esordio come annunciatrice tv nel 1961 e fino agli anni 80 quando ha lasciato il suo posto a Beatrice Cori. In questo ruolo ha conquistato il grande successo grazie anche ad una sua imitazione di Alighiero Noschese durante Doppia Coppia. Un successo che le ha permesso di fare esperienza anche in altri campi ed in primis come conduttrice televisiva per alcuni format della stessa rete televisiva di Viale Mazzini.

L’ex annunciatrice ha poi mosso i suoi passi anche in altri ambiti. Tra questi quello musicale ed ha infatti anche pubblicato tre dischi. Inoltre, la Cannuli ha preso parte anche ad alcune pellicole come attrice e tra questi film con Alberto Sordi, Monica Vitti, Franco e Ciccio. Dagli anni 90 però la sua presenza si è ridotta notevolmente e sono per questi molti a chiedersi che fine abbia fatto oggi.

Monica Cannuli, cosa fa oggi l’ex annunciatrice: l’ultima apparizione

La Cannuli ha lasciato il ruolo di Signorina Buonasera nel dicembre del 1994 e da quel momento in poi si è vista molto meno in televisione. Negli ultimi anni è stata poi la protagonista di alcune ospitate in tv e tra queste ha occupato il ruolo di giurata durante La Prova del Cuoco con altre due sue ex colleghe.

L’ultima occasione di lavoro in televisione risale invece al mese di settembre del 2020 quando è stata scelta come opinionista del format Italia Sì in onda su Rai 1 e con al timone il conduttore Marco Liorni. Questa può quindi essere considerata l’ultima sua apparizione ufficiale prima di quello che sembrerebbe essere un addio a tutti gli effetti.