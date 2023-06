Ricordate Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier? Ecco oggi come si è ridotta

La sua carriera è iniziata seguendo le orme della madre, ma da qualche anno non la vediamo più in televisione: che fine ha fatto?

Elisabetta Ferracini, classe 68, nasce a Venezia dalla relazione tra Mara Venier e l’attore Francesco Ferracini. La donna oggi ha 54 anni e la sua carriera iniziò ben presto dietro ai riflettori.

Si tratta della primogenita della conduttrice, che la mise alla luce all’età di 17 anni. Mara, dopo la precoce separazione con l’attore, si trasferì a Roma, quando la figlia aveva solo tre anni. La madre in quel periodo lavorava come modella, attrice e commerciante di abbigliamento.

Elisabetta ben presto seguirà le orme della madre, visto che nel 1991 debutta come attrice nella serie televisiva Chiara e gli Altri. Solamente l’anno dopo, approda nella fiction Italia Chiamò. Il suo successo però, arriva nel 1994, dove conduce al fianco di Pippo Baudo, programmi importanti di Rai1 come Tutti a Casa e Sanremo Giovani.

La donna in quegli anni ottenne subito una grande notorietà nel canale ammiraglia della tv di Stato, dove inizia a condurre per tre stagioni consecutive Solletico, a fianco di Mario Serio. Nel 1995 inoltre, prende il timone dello Zecchino D’oro, affiancata a Ciro Tortorella. Nel 1999 diventa anche co-conduttrice di Domenica In, insieme alla madre. Negli anni 2000 però, Elisabetta Ferracini inizia a vedersi sempre meno, fino a sparire completamente dai nostri schermi; ma cosa è successo alla figlia di Mara Venier?

La vita di Elisabetta Ferracini oggi

Il percorso della donna è stato sicuramente ricco di esperienze televisive, che le hanno fatto ottenere l’approvazione del pubblico. Elisabetta però, nel duemila abbandona la Rai per due anni, dove conduce diversi programmi su Stream Tv, come Il Nostro Mondo e Terzo Tempo – Champions League. In questo periodo la donna conosce quello che sarebbe diventato il suo attuale compagno: Pierfrancesco Forlo. Da questa storia d’amore nasce Giulio nel 2002, anno in cui Elisabetta decide di assentarsi dal mondo dello spettacolo e della tv.

In quel periodo la donna si è dedicata a diversi progetti, tra cui il teatro; ma nel 2004 torna a condurre collegamenti esterni di Quelli che il calcio su Rai2.

Nel 2012 però, arriva la svolta: Elisabetta dà vita ad un programma tutto suo, dal nome Vado a casa di Elisabetta, che andò in onda su Play.me. Ad oggi ha fatto alcune apparizioni, ma ha deciso di abbandonare definitivamente la televisione per proseguire la sua carriera come speaker di Isoradio Rai, dove conduce In viaggio con Elisabetta.