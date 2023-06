Elena Sofia Ricci, la sua vita appesa a un filo: “Ricoverata d’urgenza con dolori tremendi”

Dopo tanto tempo di silenzio, arriva una dichiarazione inedita direttamente dall’attrice: “ho rischiato di morire”.

Elena Sofia Ricciarelli è stata protagonista di una lunga intervista a Tv sorrisi e canzoni in occasione dell’uscita della sitcom di Rai1 Fiori sopra l’inferno. Elena ha interpretato il ruolo di Teresa Battaglia, una commissaria di polizia esperta nella profilazione di serial killer.

Durante l’intervista emergono molti dettagli sull’attrice, a cui viene chiesto perché in passato ha affermato che “Siamo stati tutti un po’ feriti da bambini”.

A questa domanda l’attrice parla della sua infanzia difficile, iniziando dal padre che è stato assente nella sua infanzia, finendo dal trauma che ha subito da ragazzina. Non molti lo sanno, ma Elena Sofia Ricciarelli all’età di 12 anni è stata vittima un di abuso da un amico di famiglia.

Ad oggi l’attrice è cresciuta, è madre di due splendide figlie e ha superato i suoi demoni del passato. Nel corso dell’intervista però, racconta un episodio in cui si è trovata di fronte ad una malattia che non le avrebbe lasciato scampo, ma che è riuscita a combattere con l’aiuto dei medici che l’hanno seguita. L’episodio è accaduto tempo fa, ma l’attrice lo confessa solamente poco tempo fa.

La terribile malattia di Elena Sofia Ricci

L’attrice è stata protagonista di un episodio che ha visto la sua vita appesa a un filo. La causa di questo problema sembrerebbe portare ad un problema alla schiena che lei stessa ammette di aver trascurato per il suo lavoro. Nessuno era a conoscenza di questo fatto fino a pochi mesi fa, in quanto la donna ha sempre tenuto nascosto il ricovero in ospedale.

All’attrice è stata fatta una domanda inerente al suo personaggio, malato di Alzaimer e diabete. In questa occasione dichiara: “Due anni fa sono stata malissimo per colpa di un attacco di setticemia (un’infezione batterica, ndr) dovuto a un problema alla schiena che ho trascurato perché ero sul set di “Che Dio ci aiuti 6”. Mi sono ritrovata ricoverata d’urgenza, con dolori tremendi. Sono stata in ospedale un mese. Con tre ascessi, ho rischiato di morire”.

Con questa esperienza l’attrice ha capito l’importanza di tenere sempre sotto controllo la propria salute, anche perché, come rivelato da lei stessa: “mi pareva troppo presto andarmene a 58 anni, con due figlie da seguire e tanto ancora da fare”. Per fortuna Elena Sofia Ricci oggi sta bene, ma non dimenticherà mai quell’evento che ha visto la sua vita appesa a un filo.