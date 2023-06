Paolo Belli, il ripugnante abbandono del figlio: ecco come sta oggi

Un retroscena amaro viene fuori dalla vita privata del conduttore e musicista Paolo Belli: un figlio abbandonato.

Paolo Belli è un volto amatissimo della musica, dello spettacolo e della televisione italiana. In questi anni ha collezionato numerosi successi con brani ancora oggi tra i più ascoltati. Inoltre, la sua presenza è un punto fermo del format Ballando con le Stelle in qualità di co-conduttore di Milly Carlucci.

Senza dubbio quindi può dirsi soddisfatto della sua carriera professionale e dei tanti traguardi raggiunti. Per quanto riguarda la sua vita privata vi è un grande amore che da tempo lo accompagna ossia quello della moglie Deanna.

Allo stesso tempo però dal punto di vista privato vi è anche un brutto episodio del suo passato con cui deve fare i conti ossia l’abbandono di suo figlio.

Paolo Belli, il suo amore per Deanna e la loro famiglia: cosa sappiamo

Il rapporto tra Belli e Deanna resiste da ormai diversi anni. I due stanno insieme infatti dagli anni 80 e la donna è sempre stata per il cantante una fidata confidente ed una fonte di ispirazione. La coppia ha raggiunto tanti obiettivi insieme e tra questi anche quello più importante ossia creare una famiglia. Inoltre, i due hanno anche fatto un gesto bellissimo in quanto hanno tempo fa adottato un bambino originario della Bielorussia.

Vladik è cresciuto con loro ed è stato fonte di grande gioia ma a quanto pare a lui è legato anche un momento molto difficile per la coppia. Circa cinque anni fa, il ragazzo ha infatti scelto di lasciare la famiglia e l’Italia per tornare in Bielorussia. Lo stesso Belli nel corso di una recente intervista ha spiegato i motivi dietro questa decisione.

Paolo Belli, l’addio al figlio Vladik: le sue parole

Il noto conduttore ha rivelato come all’inizio per lui e sua moglie si sia rivelato difficile accettare questa decisione. Allo stesso tempo Belli ha sottolineato come siano stati costretti a farlo anche perché Vladik ha fatto questa scelta per amore: “Ha seguito il suo cuore. Si è innamorato di una ragazza bielorussa e se lui è felice, lo sono anche io. Spero sia quella giusta per lui”.

Una scelta di cuore quindi che anche Belli e la moglie alla fine hanno accettato per lo stesso sentimento che provano per il ragazzo. Senza dubbio non deve essere stato semplice ma anche questa può essere considerata una vera e propria prova d’amore.