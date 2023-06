Deborah Compagnoni, la difficile separazione con Alessandro Benetton: dopo anni finalmente la verità

Viene fuori finalmente tutta la verità sulla fine del matrimonio tra Deborah Compagnoni ed Alessandro Benetton.

Deborah Compagnoni ha fatto emozionare tutti per anni. Prima lo ha fatto attraverso le tante vittorie sul campo che hanno fatto di lei una vera e propria campionessa di sci. In un secondo momento invece ha fatto sognare tutti con la sua vita privata.

La Compagnani ha infatti realizzato un suo grande sogno ossia sposare l’uomo della sua via ed in questo caso si tratta di Alessandro Benetton. La campionessa di sci ed il noto imprenditore hanno fatto per anni sognare tutti e convinto della possibilità di trovare l’anima gemella.

Qualcosa però ad un certo punto si è rotto nella loro storia ed i due hanno deciso di separarsi. Una decisione difficile ma che nasconde un motivo molto serio.

Deborah Compagnoni, la storia con Alessandro Benetton: un finale inaspettato

La nota campionessa di sci e il noto imprenditore italiano si sono visti per la prima volta nel 1993 e da quel momento in poi ha preso il via la loro intensa storia d’amore. Un legame fortissimo che ha spinto i due a realizzare anche un secondo sogno ossia quello del matrimonio. I due hanno quindi scelto di convolare a nozze nel 2008 e di creare poi una splendida famiglia.

Dalla loro unione sono infatti nati tre splendidi figli ossia Agnese, Tobias e Luce. Il loro matrimonio ha riempito le pagine di gossip anche perché i due sembravano essere una sola persona, affiatati e sempre più innamorati. Per questo motivo la decisione improvvisa di prendere strade diverse ha spiazzato e lasciato tutti senza parole.

Deborah e Alessandro, la fine di un grande amore: i motivi

La coppia ha annunciato la separazione nel 2021 ma in realtà i problemi tra di loro sono cominciati molto prima. La stessa Compagnoni ha di recente raccontato come sono andate le cose ed ha fatto riferimento al 2020 ossia l’anno del primo lockdown. In quel periodo la coppia si è ritrovata a vivere 24h su 24h insieme, nella stessa casa, negli stessi spazi e senza una possibilità di fuga quando necessario.

Una situazione che ha portato i due a non vivere più il rapporto in modo sereno e questo fino all’epilogo amaro. Un motivo quindi serio e che in parte non stupisce visto che numerose coppie hanno messo fine alla loro storia dopo il primo lockdown. Senza dubbio un finale che nessuno sperava visti i tanti anni ricchi di amore che i due hanno trascorso insieme.