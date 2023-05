Ultimo, la verità su cosa succede in America: “Ogni tanto la sera lo faccio” | In Italia è illegale

Il cantante Ultimo ha raccontato di una sua abitudine sul territorio americano ma che in Italia è del tutto illegale.

Questi mesi per il giovane artista italiano Ultimo si possono senza dubbio definire particolarmente soddisfacenti. La scorsa estate è stato infatti il protagonista di un tour estivo intenso ma soprattutto con le tappe del tutto esaurite. Un affetto da parte del pubblico che ha sentito anche nel corso degli ultimi mesi.

Il cantante ha infatti preso parte anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano dal titolo Alba è finito anche tra i primi cinque ed è arrivato ad un passo dal podio. Infine, Ultimo è anche a lavoro su nuovi brani ma soprattutto è concentrato su alcune tappe ulteriori del suo tour che lo porteranno a Milano e Roma.

Una preparazione che prosegue anche adesso che il cantante si trova in America per questioni di cuore. Proprio da New York ha però fatto una clamorosa rivelazione su di un vizio illegale in Italia.

Ultimo, il viaggio in America per lavoro: la rivelazione inaspettata

Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston e dopo alcuni appuntamenti impossibili da ignorare a livello lavorativo, il giovane artista è partito alla volta dell’America. Il noto artista ha deciso di trascorrere alcuni giorni a New York dove vive stabilmente la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, nota per essere anche la figlia della ballerina e showgirl Heather Parisi.

Proprio dal territorio americano, il giovane artista ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. Il cantante ha fatto il punto sul suo privato, sui suoi impegni professionali e soprattutto ha parlato di un argomento molto delicato ossia di un suo vizio che in Italia ad oggi resta illegale.

Ultimo, la rivelazione sulle sue abitudine: lo fa quasi ogni sera

Il profilo SuperGuidaTv ha riportato un estratto delle dichiarazioni del cantante: “Sono ipocondriaco. Nel senso che vorrei avere tutto sotto controllo. Ogni tanto la sera una canna me la faccio, soprattutto in California dove è legale“. Ultimo ha quindi ammesso di trovare rilassante questa sua abitudine che in Italia lo porterebbe però ad avere problemi con la legge.

Nel corso della stessa intervista ha quindi aggiunto: “So che sarebbe meglio non farlo, come bere coca-cola o mangiare al MC. Non ho il mito della maijuana ma credo che andrebbe legalizzata“. Un pensiero condiviso da una parte dei suoi fan ma allo stesso tempo alcuni utenti dei social si sono invece dissociati dalle sue dichiarazioni.