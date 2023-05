Fausto Leali, la sua auto distrutta: ecco cos’è successo

Episodio shock con protagonista il noto cantante Fausto Leali che si è visto la macchina distrutta: tutti i dettagli.

Fausto Leali ha senza dubbio una lunga carriera ricca di successi alle spalle. Il noto cantante ha collezionato brani che ancora oggi sono tra i più ascoltati del panorama musicale italiano.

Allo stesso tempo, il noto artista ha un passato alle spalle intenso e ricco di emozioni anche dal punto di vista privato. In particolare Leali non ha mai negato di avere un carattere esuberante che più volte è venuto fuori.

Di recente, il cantante ha parlato di un episodio molto particolare in tal senso. Fausto ha raccontato di quando per un suo madornale errore si è ritrovato con l’auto distrutta.

Fausto Leali, la rivelazione sul suo privato: un vero e proprio vizio

Il noto artista italiano di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una nuova intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Il cantante ha parlato molto del suo privato, del rapporto con la sua famiglia e soprattutto delle sue questioni di cuore. A tal proposito ha però fatto anche una rivelazione del tutto inaspettata in quanto Leali ha ammesso di non essere mai stato fedele.

Leali ha sottolineato di avere oggi un grande rispetto della moglie Germana Schena e di non averla mai tradita. Lo stesso non si può dire su quanto accaduto in passato e quando quindi era più giovane: “Avevo troppe occasioni, ero un debole, che ci posso fare? Tutte storielle passeggere“. In merito ha anche rivelato di un episodio shock: la scoperta di un tradimento ha infatti spinto una ragazza a distruggere l’auto del cantante.

Fausto Leali, i dettagli del racconto shock: reazione furiosa

Nella sua lunga intervista, Leali ha raccontato di un episodio particolare andato in scena nel 1964. All’epoca il cantante era sposato ed era ospite al Gallery di piazza san Babila: “Incontrai una ragazza, mi aspettò fino alle 3 di notte e mi portò a casa sua. Qualche sera dopo venne a trovarmi e chiese al portiere se poteva salire ma lui le spiegò che ero già occupato. Lei allora uscì, cercò la mia auto e mi fracassò tutti i vetri con il cric“.

Un episodio che non ha mai dimenticato ma che allo stesso tempo non è servito a cambiare in meglio queste sue abitudini. Nonostante questo, il cantante ha infatti a quanto pare tenuto lo stesso atteggiamento anche negli anni successivi.