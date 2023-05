Antonella Clerici è malata, non c’è stato niente da fare: Non riesce più ad alzarsi

Il programma È sempre mezzogiorno, ieri 29 maggio non è andato in diretta; oggi la vediamo palesemente giù di corda, ma cosa è successo veramente?

Antonella Clerici è ormai un pilastro per il programma del canale ammiraglia Rai. Dal 2020, a seguito della cancellazione de La prova del cuoco, vediamo una Clerici sempre sorridente, alle prese con la trasmissione che vede il cast e gli ospiti che si dilettano in cucina nella creazione di ricette tipiche delle loro terre madri.

Il programma ha subito riscosso un enorme successo, visto che l’argomento principale si fonde con giochi rivolti al pubblico. Un coking show interattivo che vede la partecipazione di una conduttrice che negli anni ha avuto modo di dimostrare tutto il suo talento.

Tuttavia ieri 29 maggio, la puntata di È sempre mezzogiorno non è andata in onda, lasciando non pochi dubbi nei confronti dei telespettatori. Il programma è stato sostituito da uno speciale sui dolci.

La motivazione di questo cambio è dovuta a dei problemi di salute della conduttrice: Antonella Clerici si è ammalata, per questo motivo non ha potuto partecipare alla diretta tv. Oggi la rivediamo in studio, ma cosa è successo esattamente? Scopriamo la verità.

Cosa è successo a Antonella Clerici: la verità

Non è la prima volta che il programma salta: lo scorso anno, sempre nel mese di Maggio, la diretta tv non andò in onda a causa di un problema di salute di Antonella Clerici. Proprio come quest’anno, il programma fu sostituito con una puntata rivolta alle ricette dolciarie dal titolo È sempre mezzogiorno – Menù. In quell’occasione la povera conduttrice ha dovuto fare i conti con una terribile intossicazione alimentare, che la riportò in onda il giorno seguente.

Stavolta invece, la conduttrice è stata colpita da una terribile influenza, che l’ha costretta a letto, come annunciato da lei stessa sul suo profilo Instagram, non c’è stato niente da fare. “Ko. Oggi per la prima volta che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto…. È sempre mezzogiorno puntata speciale dolci. Spero arrivederci domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti..”.

Oggi la conduttrice si è ripresa, o quantomeno è riuscita ad alzarsi dal letto. L’abbiamo vista durante la diretta, visibilmente provata, ma sicuramente operativa. Le esigenze lavorative l’hanno costretta a tornare in studio dopo solamente un giorno di malattia. Il suo lavoro, che spesso viene criticato dal pubblico a causa dell’elevato stipendio offerto dalla Rai, rappresenta un privilegio che porta sicuramente ad un elevato guadagno, ma le esigenze televisive non permettono prolungati cambi di programma. Ad ogni modo speriamo che la Clerici si sia ripresa del tutto, augurandogli il meglio.