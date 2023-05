Addio Marcella Bella, l’Italia intera piange per la grandissima cantante: se n’è andata così | Non c’è stato niente da fare

Dopo una carriera fatta di successi, la cantante ha deciso di scappare dall’Italia: “Ho più libertà perché non mi riconoscono”.

Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno 1952. Adesso ha 70 anni e la sua carriera in Italia le ha regalato numerose soddisfazioni, ma la vita cambia, come i suoi desideri. Ad oggi è felice della sua scelta e la vita in Italia rimane un dolce ricordo della sua giovinezza.

Come molti sapranno, è la sorella minore di Gianni Bella e nella sua vita si è sempre qualificata come una cantante di successo, che esordì nel 1968, grazie all’incontro con Ivo Callegari, produttore discografico che le permise di incidere il suo primo 45 giri nel 1969.

L’artista prese parte a ben 9 edizioni del Festival di Sanremo e il pubblico la ricorderà sicuramente per il celebre brano Montagne Verdi. Il suo ultimo album risale al 2019, con il titolo 50 anni di Bella Musica, ma da quel momento il silenzio. Che fine ha fatto Marcella Bella? I fan si sono chiesti il motivo della sua assenza, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: la cantante si è data alla miglior vita.

Se n’è andata a Ibiza

Una carriera strepitosa, che sicuramente abbiamo riassunto, ma che ha portato la donna a raggiungere la vetta del successo. Oggi ha 70 anni e la sua vita si svolge nelle acque cristalline delle Isole Baleari. “un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d’ india”, così la cantante catanese rivela il motivo della sua scelta a Mara Venier, durante la puntata di Domenica In.

Una nuova vita, che a suo dire la fa sentire meglio: quel desiderio che almeno tutti abbiamo avuto una volta nella vita, di scappare in una splendida isola come può essere quella di Ibiza. La sua scelta l’ha portata proprio lì, assieme allo storico marito, l’imprenditore Mario Merello, con cui fa coppia da ormai 44 anni.

Dal loro amore sono nati tre figli: Giacomo nel 1980, Carolina 1992 e Tommaso nel 1993. Sono ormai adulti, ma ha ammesso che il più grande in passato l’ha spesso rimproverata di essere assente a causa del suo lavoro, motivo per cui ha preso diverse pause durante la sua carriera. Adesso però, ha deciso di fermarsi, e l’Italia intera piange per l’assenza della cantante, che rimarrà sempre impressa nella mente e nel cuore dei soi fan.