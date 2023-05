Massimo Boldi, l’incidente d’auto in centro a Milano: “Mi è scoppiata la testa”

Piccolo problema con l’auto per l’attore Massimo Boldi in centro a Milano: ecco come sono andate davvero le cose.

L’attore Massimo Boldi può senza dubbio contare su di una carriera alle spalle lunga e ricca di successi. Per anni ha infatti prestato il suo volto a personaggi divenuti iconici ma ha anche preso parte a pellicole che sono entrate nella storia del cinema.

Negli ultimi anni si è però ridotto notevolmente il suo carico di lavoro e questo anche a causa di un problema al cuore che lo ha costretto anche ad una operazione urgente. In questi anni quindi i fan hanno visto l’attore solo in alcuni salottini tv ed in un video particolare.

L’attore è infatti stato ripreso mentre si trovava con la sua auto bloccata sui binari del tram nel centro di Milano. Una storia che ha scatenato il suo pubblico e che Boldi ha scelto di chiarire.

Massimo Boldi, l’incidente in auto sui binari del tram: l’episodio

Alcuni giorni fa hanno fatto il giro dei social delle immagini del tutto inaspettate. Nel dettaglio si tratta di un video girato da una persona presente sul posto e con protagonista Boldi. L’attore è stato ripreso mentre con l’auto non riusciva a ripartire e per questo è rimasto bloccato per diverso tempo sui binari ricoperti di fango su cui è solito passare il tram. Nel video in questione si vede Massimo che riesce a liberarsi solo perché aiutato da alcuni milanesi.

Massimo Boldi finisce con l’auto sui binari del tram a Milano 🚗 pic.twitter.com/h2NkFfl0ad — Trash Italiano (@trash_italiano) May 13, 2023

Una scena che ha scatenato gli utenti social che ancora una volta si sono divisi. Da un lato coloro che si sono divertiti nel vedere le immagini del piccolo incidente. Dall’altro invece chi ha sottolineato che l’attore non dovrebbe guidare più considerata anche l’età. Una storia quindi che ha fatto molto rumore e che Boldi ha scelto di chiarire una volta per tutte.

Massimo Boldi, la verità sull’incidente: le sue parole

Il noto attore ha di recente rilasciato nuove dichiarazioni a Barbara D’Urso nel corso di un appuntamento con Pomeriggio 5. In merito all’episodio in questione ha raccontato: “Le rotaie del tram andavano dritte poi la strada fa una curva a V…“. Un problema non solo però dovuto alla strada ma anche ad una telefonata in quel momento in corso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

L’attore ha infatti aggiunto: “Io poi ero in vivavoce con alcune modelle, mi hanno chiamato tutte insieme e mi è scoppiata la testa. Poi c’era l’acqua e sono andato fuori di melone…”. Boldi in quel momento era quindi poco attento e per questo si è ritrovato a dover gestire l’inconveniente.