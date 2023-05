Principe William, da Londra arriva l’annuncio ufficiale: “È figlia sua” | Scandalo senza precedenti

Il principe William coinvolto in uno scandalo a corte senza precedenti: spunta un figlio nato da una relazione bollente.

Sembra ormai non esserci pace per Re Carlo ed il suo regno. Da mesi sua maestà si vede costretto a gestire diversi scandali ma quanto rischia di accadere adesso è qualcosa che nessuno poteva immaginare. Protagonista di questa storia il primogenito William e attuale erede al trono.

Stando ad una clamorosa indiscrezione, il prossimo re inglese potrebbe non avere solo tre figli. Secondo una vera e propria bomba sganciata in queste ore, William potrebbe essere il padre anche di una quarta bambina frutto però non del suo matrimonio con Kate.

Una brutta storia che adesso non rischia solo di dare l’ennesimo scossone alla corona ma William adesso corre il serio rischio di vedere il suo matrimonio sgretolarsi.

Principe William, clamorosa bomba di gossip: i dettagli

Da diversi mesi ormai il matrimonio di William e Kate è al centro del gossip. Tutto questo a causa del ritorno a corte di una loro vecchia amica ossia lady Rose Hanbury. La donna è stata infatti indicata in passato come l’amante del principe e tornata adesso a palazzo a causa del nuovo ruolo di suo marito ossia il marchese Cholmondeley. Una situazione che adesso rischia di rendere il clima infuocato anche a causa di una scoperta non da poco.

Secondo quanto riferisce ilfattoquotidiano.it, la stampa scandalistica inglese è convinta di un dettaglio non da poco. Secondo i tabloid, la Hanbury potrebbe a breve annunciare il suo divorzio dal marito molto più grande di lei a causa della paternità della loro unica figlia Iris Marina Aline. La bambina infatti non sarebbe figlia del marchese ma proprio di William.

Lady Rose Hanbury, una figlia con William: cosa sta succedendo

La relazione tra William e la Hanbury, scoperta nel 2019, sembra in realtà risalire al 2015 ossia mentre Kate era in attesa del suo terzo figlio. In realtà in quel periodo anche Rose è rimasta incinta ed infatti sua figlia è nata proprio nel mese di marzo del 2016. Secondo i tabloid inglesi quindi la bambina potrebbe essere davvero la figlia del futuro erede al trono.

Una storia quindi che se confermata rischia di scatenare un vero e proprio terremoto a corte. Questa scoperta potrebbe cambiare la linea di successione, innescare uno scandalo, causare il divorzio di William e Kate ma soprattutto vedere il futuro re perdere il sostegno del popolo e che nel corso di questi anni si è guadagnato anche grazie alla sua famiglia.