Claudio Amendola, adesso non ci sono più dubbi: beccato proprio con lei | È da mesi che va avanti

La vita privata di Claudio Amendola di nuovo sotto i riflettori: paparazzato con la donna che vive con lui da mesi.

Claudio Amendola torna a far discutere e questa volta non solo per la sua vita professionale. In questi giorni, l’attore si è visto costretto a metabolizzare una bruttissima notizia ossia la decisione della rete televisiva Mediaset di non confermare per una seconda stagione la fiction Il Patriarca.

Tutto questo mentre dalla sua vita privata viene fuori un clamoroso colpo di scena. Amendola di recente è stato infatti paparazzato in compagnia di una donna che a quanto pare avrebbe rapito il suo cuore. Una storia particolare la loro e che adesso rischia di scatenare una polemica.

Vediamo nel dettaglio di chi stiamo parlando e soprattutto cosa è emerso in queste settimane su questa nuova coppia.

Claudio Amendola, il divorzio e la nascita di un nuovo amore: le ultime

Dopo il primo divorzio dalla doppiatrice Marina Grande da cui ha avuto le prime due figlie, il noto attore ha conosciuto sul set la collega Francesca Neri. I due si sono visti per la prima volta ed innamorati nel 1997 e soli due anni più tardi sono diventati genitori di Rocco. Dopo ben 13 anni insieme, la coppia ha scelto di convolare a nozze nel 2010 e da quel momento in poi sono stati sposati per ben 12 anni.

Lo scorso ottobre del 2022, la coppia ha infatti annunciato la decisione di mettere fine alla loro unione e di prendere quindi due strade diverse. I motivi della rottura sono in realtà sconosciuti ma c’è chi adesso azzarda una clamorosa ipotesi ossia una tresca dell’attore che già da mesi a quanto pare convive con la sua nuova compagna.

Un nuovo amore per Amendola: spuntano le prove

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto dell’attore in compagnia della sua presunta nuova fiamma. Nel dettaglio si tratta di una nota costumista ed il suo nome è Giorgia. I due sono stati paparazzati insieme all’esterno del locale romano di proprietà dell’attore ma non sarebbe a quanto pare finita qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Come riferisce il settimanale, secondo alcune clamorose indiscrezioni i due sarebbero una coppia in realtà da diversi mesi. Secondo alcuni la loro storia potrebbe essere cominciata mesi fa e questo anche perché a quanto pare i due vivono insieme già da tempo. Qualcuno ha anche ipotizzato quindi si tratti di una storia nata in realtà mentre l’attore era ancora ufficialmente sposato con la Neri.