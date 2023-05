Federico Fashion Style, il colpo al cuore e la corsa in ospedale: la situazione è disperata

Immagine shock quella pubblicata sui social da Federico Fashion Style costretto ad una corsa all’ospedale: le sue parole.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è senza dubbio un personaggio particolarmente controverso. Da mesi ormai infiamma il gossip con la sua vita privata che si è rivelata essere turbolenta soprattutto nell’ultimo periodo.

Alcuni mesi fa ha infatti annunciato la fine della sua storia con la sua storica compagna Letizia e da cui ha avuto anche la piccola Maelle. Un addio che si è rivelato essere complicato a causa delle continue accuse che i due sono ormai soliti lanciarsi e non solo.

Di recente ci sono stati infatti alcuni problemi anche durante le visite del noto parrucchiere alla figlia. Una situazione che ha causato a Federico anche alcuni problemi di salute.

Federico Lauri, la storia con Letizia: braccio di ferro in corso

Federico e la sua compagna sono stati insieme per anni ed hanno creato una famiglia che per diverso tempo è parsa a tutti anche serena. Qualcosa si è però rotto la scorsa estate quando i due hanno annunciato la fine della loro storia. Da quel momento sono partite tutta una serie di accuse che hanno visto coinvolta però anche la figlia della coppia.

Più di una volta il noto parrucchiere sui social ha raccontato di essersi visto costretto a denunciare la ex che dal canto suo gli avrebbe vietato di vedere la bambina nei giorni stabiliti dal giudice. Una brutta storia che in queste ore ha avuto un epilogo preoccupante in quanto Federico ha pubblicato una sua foto in ospedale ed alle prese con alcuni accertamenti.

Federico Fashion Style, il racconto dall’ospedale: cosa sta succedendo

Il noto parrucchiere dei vip ha pubblicato sui social la foto della sua mano con una flebo attaccata ed ha raccontato: “Siamo esseri umani. A tutto c’è un limite. Posso accettare tutto ma alcune accuse gravi non riesco ad affrontarle. Sto bene tranquilli, è stato solo un crollo ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto e li rimarrete scioccati“.

Dopo alcune ore Federico è comunque prima tornato a lavoro e poi a casa in quel di Roma per trascorrere una serata tranquilla. Il noto parrucchiere ha anche deciso di rispondere ad alcune domande sui social sottolineando di essere andato in ospedale a causa di un malore e che secondo lui è tutto collegato ad alcuni recenti problemi con la ex che lo avrebbe colpito nel suo cuore di padre.