Charlene di Monaco, un anno dopo il lungo ricovero esce la bomba: è incinta

Un nuovo mistero vede coinvolta la principessa Charlene di Monaco e questa volta un abito potrebbe chiarire ogni dubbio.

Da ormai diversi anni a questa parte, la vita di Charlene di Monaco è avvolta nel mistero. Dopo la malattia che ha costretto la principessa a trascorrere diverso tempo lontano da casa, di recente è tornata a corte tra polemiche e gialli da risolvere.

L’ultimo in ordine di tempo quello legato ad una voce che da settimane infiamma la cronaca rosa. Secondo alcuni bene informati, la principessa sarebbe in dolce attesa e vicina all’annuncio della sua seconda gravidanza. Tesi di recente supportata da alcuni dettagli che non sono passati inosservati.

In queste ore però qualcosa è cambiato in quanto un abito adesso sembrerebbe andare nella direzione opposta ma vediamo cosa sta accadendo.

Charlene di Monaco, il ritorno a casa e la presunta gravidanza: cosa sta succedendo

Quando circa un anno fa Charlene è tornata a casa dopo la malattia ed un intervento delicato in Sudafrica, tutti speravano di vedere lei ed Alberto tornare alla normalità. Le cose però non sono andate così perché la principessa, dopo aver visto i figli, si è trasferita in una tenuta di famiglia tranquilla e per settimane non si è fatta vedere in pubblico. Alcune voci incontrollate hanno prima ipotizzato un clamoroso e milionario divorzio, salvo poi riportare di una seconda indiscrezione.

Secondo la stampa monegasca infatti Charlene potrebbe essere incinta. Voci che si sono fatte insistenti in occasione dell’incoronazione di Re Carlo quando la principessa si è presentata a Londra con un abito molto largo. Dopo quelle immagini in molti hanno ipotizzato un annuncio vicino e rimandato di qualche giorno solo per non rubare la scena al monarca inglese. Una versione della storia che però adesso rischia di cambiare di nuovo.

L’abito di Charlene non passa inosservato: il dettaglio clamoroso

Dopo l’incoronazione di Re Carlo, la coppia reale formata da Charlene e Alberto si è mostrata ancora una volta in pubblico. I due sono stati infatti i protagonisti del FT Business of Luxury Summit gala organizzato presso lo Sporting Monte – Carlo. Per l’occasione la coppia si è presentata in abiti elegantissimi e la principessa ha indossato un vestito nero con paillettes.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hshprincealbertii

Un abito che ha conquistato tutti ma soprattutto stupito i presenti in quanto molto aderente. Un dettaglio non da poco che adesso rischia di spegnere ogni voce di una presunta gravidanza. Nelle foto infatti non si vede alcun pancino sospetto della principessa. Tutto questo sembra quindi confermare come in realtà Charlene non sia in dolce attesa a meno di clamorosi colpi di scena.