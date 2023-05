Totò Schillaci, da grande goleador a emarginato dalla società: ecco com’è ridotto il grande nazionale

Le ultime indiscrezioni su come si è ridotto ad oggi il noto ex attaccante Totò Schillaci: cosa fa per vivere.

Salvatore Schillaci, noto con il diminutivo Totò, può senza dubbio essere considerato un volto simbolo del calcio italiano. Una gavetta lunga e non semplice la sua ma che gli ha permesso di raggiungere un livello molto importante e soprattutto internazionale.

Per anni è stato uno dei calciatori più seguiti ed è stato anche ad un passo dal vincere titoli illustri. Presto però è arrivata anche per lui la fine dal punto di vista agonistico. Schillaci ha infatti appeso i cosiddetti “scarpini al chiodo” ed ha scelto di concentrarsi su altro.

Vediamo infatti cosa fa oggi il noto campione per vivere: i dettagli del suo lavoro vi lasceranno senza parole.

Totò Schillaci, la sua carriera di successo: tutti i dettagli

Schillaci ha fatto il suo esordio nel mondo del calcio con le giovanili dell’AMAT Palermo nel 1980. L’anno della svolta per lui si è però rivelato essere il 1990 quando ha fatto prima il suo esordio in Serie A con la maglia della Juve e poi ha preso parte ai Mondiali di calcio. Occasione che ha permesso all’ex attaccante di fare tanta esperienza, di vincere il titolo di capocannoniere e classificarsi secondo in occasione del Pallone d’Oro.

Una lunga scia di successi che ha poi portato il campione sui migliori campi da calcio. Questo però fino alla decisione di dire addio al mondo del calcio giocato a livello agonistico nel 1997. Da quel momento in poi ha smesso di giocare ma ha scelto di fare un lavoro sempre in ambito sportivo.

Totò Schillaci, cosa fa oggi per vivere: lavoro incredibile

Il portale chefinehannofatto.it ha fatto il punto sul momento che sta vivendo Schillaci ed ha rivelato cosa fa oggi l’ex campione per vivere. Totò oggi è un noto testimonial ma allo stesso tempo continua a vivere di calcio. Tutto questo è possibile grazie alla Scuola Calcio che nel 2000 ha aperto nella sua città ossia Palermo. Con la squadra prende parte ad alcune competizione ed organizza anche diversi eventi sportivi.

Oltre a questi impegni, svolge anche un ruolo molto importante in quanto da anni è il proprietario dell’US Palermo. Nel dettaglio si tratta di una squadra che per diverso tempo ha militato in alcune importanti categorie calcistiche a livello regionale. In sostanza quindi Schillaci ha deciso di mettere la sua esperienza sul campo a disposizione dei più giovani e di coloro che sperano di fare il suo stesso lavoro.