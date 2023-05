Barbara Palombelli, il divorzio da un giorno all’altro: matrimonio sgretolato completamente

Fulmine a ciel sereno per la storica conduttrice Barbara Palombelli ad un passo dal divorzio: cosa sta succedendo.

Barbara Palombelli è nota al grande pubblico per due motivi completamente diversi tra loro. Dal punto di vista lavorativo è ormai un volto storico di casa Mediaset e soprattutto da anni si occupa di alcuni format di successo della rete e tra questi vi è senza dubbio anche Forum.

Inoltre, la vita privata della Palombelli è da tempo sotto la luce dei riflettori a causa del suo matrimonio con un nome di spicco della politica italiana ossia Francesco Rutelli. La loro famiglia ha fatto discutere anche alcuni anni fa quando la figlia Serena ha scelto di prendere parte al Grande Fratello.

Tutto quindi sembra andare per il meglio ma stando ad alcune indiscrezioni questa tranquillità potrebbe essere messa a rischio da un divorzio imminente.

Barbara Palombelli, il suo momento e le voci shock: in arrivo un divorzio

La nota conduttrice in questo momento si può senza dubbio definire soddisfatta sia dal punto di vista privato che professionale. In questi anni ha messo a segno tutta una serie di successi e soprattutto di ascolti record con il format Forum. Come abbiamo già detto però qualcosa potrebbe cambiare e tutto questo a causa di una voce shock che si rincorre da diverso tempo e che in queste settimane si è fatta sempre più insistente.

In vista infatti della prossima stagione televisiva potrebbero andare in onda tutta una serie di cambiamenti in casa della rete televisiva Mediaset. Stando ad alcune indiscrezioni, i vertici sembrano decisi a confermare la Palombelli per la prossima edizione di Stasera Italia. Per quanto invece riguarda Forum potrebbero attuare un cambio della guardia con Veronica Gentili nel ruolo di protagonista.

Forum, cambio della guardia imminente: spunta la Gentili

Come la sua illustre collega, anche la Gentili è da tempo al timone di numerosi format della Mediaset. Basti pensare a Buoni o Cattivi, Controcorrente ed ancora Stasera Italia nella sua versione estiva. Programmi con cui ha messo a segno anche degli ottimi ascolti e che adesso potrebbero regalare alla conduttrice la tanto attesa promozione su Canale 5 ed in una fascia che tanto piace al pubblico da casa.

Da sottolineare che al momento si tratta di una indiscrezione di cui le dirette interessate non hanno mai parlato ufficialmente. Nel corso delle settimane senza dubbio la situazione sarà più chiara anche perché andranno presentati i prossimi palinsesti televisivi.