Tragedia Rai, incidente in moto per il super conduttore: “In ospedale da giorni” | Ridotto malissimo

Grande preoccupazione per un noto conduttore di casa Rai costretto a fare i conti con le conseguenze di un incidente in moto.

Giorni di grande preoccupazione per la grande famiglia della rete televisiva Rai e per quella nutrita fetta di telespettatori affezionati. Di recente infatti un noto conduttore della rete ha raccontato di essere alle prese con gli effetti di un incidente non da poco in moto.

Il conduttore in questione ha raccontato sui social i dettagli del momento che sta vivendo. Inoltre ha anche deciso di pubblicare una foto del suo viso completamente rovinato dall’incidente e con i segni di un intervento inevitabile.

Il protagonista di questa storia è Beppe Convertini e le sue parole hanno stupito tutti ma soprattutto scatenato i commenti di sostegno da parte del pubblico.

Rai, il momento di Beppe Convertini: incidente spaventoso

Convertini è da diversi anni il padrone di casa di numerosi format di successo della rete televisiva di Viale Mazzini. Anche in questo momento occupa un ruolo importante in quanto è al timone del format Linea Verde in onda tutte le domenica sul primo canale della rete. Il programma è andato in onda anche domenica e per questo il pubblico si è detto stupito quando il conduttore si è mostrato sui social.

Nel dettaglio, Convertini ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente in moto più di una settimana fa. In questi giorni ha lavorato normalmente salvo essere costretto a prendersi una pausa per un intervento divenuto necessario con il passare del tempo ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Beppe Convertini, l’incidente in moto: tutti i dettagli

Il conduttore ha pubblicato su Instagram una sua foto dall’ospedale e rivelato: “Io purtroppo sono in ospedale da due giorni. Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada. In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura. Mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde la domenica su Rai 1, uno spot e tanti altri lavori”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙱𝙴𝙿𝙿𝙴 𝙲𝙾𝙽𝚅𝙴𝚁𝚃𝙸𝙽𝙸 (@beppeconvertini)

Convertini ha infine ammesso: “Ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato…“. Il conduttore ha quindi portato avanti il suo lavoro nonostante le mille difficoltà senza farlo notare al suo pubblico. Una volta scoperto l’accaduto, i telespettatori hanno mostrato al conduttore tutta la loro vicinanza con messaggi di affetto e pronta guarigione.