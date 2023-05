Addio Antonella Clerici, le ultime parole dette non lasciano dubbi: non c’è niente da fare

Nervi tesi dietro le quinte della rete televisiva Rai: le parole di Antonella Clerici in diretta fanno temere il peggio.

Le ultime settimane si stanno rivelando particolarmente frizzanti in casa della rete televisiva Rai. In pochi giorni infatti sono arrivate tutta una serie di notizie in grado a quanto pare di destabilizzare l’ambiente.

Il primo colpo di scena è arrivato la settimana scorsa quando è stato ufficializzato l’addio di Fabio Fazio. La rete ed il conduttore non hanno rinnovato il contratto e per il volto storico è arrivato il momento di trasferirsi su Discovery. In queste ore inoltre sono arrivate le dimissioni della giornalista Lucia Annunziata che non si sente più rappresentata dal direttivo della rete.

Una brutta storia che adesso però rischia di non finire qui e questa volta il volto noto coinvolto è quello di Antonella Clerici che in diretta ha fatto una incredibile ammissione.

Antonella Clerici, nervi tesi in Rai: l’ultimo episodio

In questi mesi la Clerici è stata il volto di numerosi format di successo per la nota rete televisiva di Viale Mazzini. La conduttrice è inoltre ancora adesso in onda in quanto padrona di casa del consueto appuntamento quotidiano con il format È sempre Mezzogiorno. Una recente puntata con il noto programma di Rai 1 ha però scatenato una piccola polemica sui social.

La storica conduttrice si è infatti lasciata sfuggire una frase che nessuno si aspettava. Le sue parole hanno da un lato convinto il pubblico di problemi evidenti dietro le quinte della rete. Allo stesso tempo la frase della conduttrice adesso fa temere il peggio anche per lei ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

È sempre Mezzogiorno, frase shock della Clerici: scoppia il caos

Nel corso di una recente puntata del noto format di casa Rai, la Clerici parlando con uno dei tanti chef presenti nella trasmissione ha sottolineato: “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Ed infatti prima o poi ci cacceranno ma non importa“. Una battuta ironica ma che ha in pochi minuti scatenato l’opinione dei social: “Dai come sono sereni in Rai, si respira proprio una bella aria”.

dai come sono sereni in rai si respira proprio una bella aria 🙃🙃🙃 pic.twitter.com/ADgwjUJjqW — letteralmente alla frutta (@marydramaa) May 25, 2023

Secondo alcuni utenti social, il commento della Clerici conferma come ci siano degli evidenti problemi dietro le quinte della rete e di come nessun volto, seppur storico ed amatissimo, può dirsi sicuro di un posto l’anno prossimo. A quanto pare anche la stessa Antonella non si sente al sicuro e potrebbe anche lei finire fuori dai giochi in vista di settembre.