Elodie, rivelato il contenuto dei suoi messaggi segreti: “Allora…lo facciamo?” | Chi è il destinatario

La cantante Elodie è finita al centro della rivelazione inaspettata di un volto noto della musica italiana: cosa si dicono in privato.

Uno dei volti del momento è senza dubbio Elodie divenuta a tutti gli effetti una vera e propria icona per la musica pop italiana. Sono ormai trascorsi diversi anni dal suo esordio ad Amici di Maria De Filippi e da quel momento ha messo a segno tutta una serie di successi.

Tutto questo senza dimenticare la sua vita privata che come quella professionale infiamma il gossip da anni. Prima la storia d’amore turbolenta con Marracash ed il loro tira e molla mentre adesso sembra serena ed appagata con al suo fianco Andrea Iannone.

Di recente però è emerso il contenuto di alcuni messaggi che la cantante è solita scambiarsi con un volto noto ma le cose non sono in realtà come sembrano.

Elodie, messaggi segreti con il noto cantante: chi è lui

Il nome di Elodie torna ad infiammare i social e questa volta non per la sua ultima collaborazione con il cantante Marco Mengoni. La nota cantante italiana è finita di nuovo al centro dell’attenzione dopo la clamorosa rivelazione di un noto ed amatissimo cantante italiano. Nel dettaglio stiamo parlando di Gigi D’Alessio, rappresentate della musica napoletana ed italiana.

Il noto artista ha rilasciato una recente intervista per parlare dei suoi prossimi impegni di lavoro che a quanto pare vedono coinvolta anche l’ex allieva di Amici. Come se non bastasse, D’Alessio ha rivelato anche di alcuni messaggi che la cantante è solita inviare a lui con una richiesta ben precisa.

Gigi D’Alessio in contatto con Elodie: cosa bolle in pentola

Il profilo Twitter Cinguetterai ha riportato alcune dichiarazioni del noto artista italiano al quotidiano La Repubblica. D’Alessio ha parlato del suo concerto evento in onda su Rai 1 il prossimo 1 giugno ed ha rivelato che ci sarà anche Elodie sul palco con lui. Inoltre, il cantante ha raccontato dei messaggi che riceve dalla giovane artista: “Conosce a memoria tutte le mie canzoni e ogni giorno mi manda un messaggio: allora, lo facciamo questo pezzo?“.

Tra gli ospiti di #GigiUnoComeTe, oltre ai nomi già annunciati che leggete qui sotto, ci sarà anche #Elodie. Gigi D’Alessio a Repubblica: «Elodie conosce a memoria tutte le mie canzoni e ogni giorno mi manda un messaggio: allora, lo facciamo questo pezzo?» Il 1° giugno su Rai 1 pic.twitter.com/JWvM0ZLHIZ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 26, 2023

A quanto pare quindi la giovane cantante romana apprezza la musica di D’Alessio e la conosce così bene da essere interessata anche ad una collaborazione con lui. In attesa di scoprire se prima o poi i due presenteranno un brano insieme, intanto la cantante potrà esibirsi con lui e con un suo pezzo durante uno spettacolo molto importante.