Carlo Conti, anche lui colpito dalla grave malattia: i polmoni a rischio | Ecco come sta

Il noto conduttore non ha mai fumato una sigaretta, ma la terribile malattia stava per compromettere i suoi polmoni: ecco come sta.

Carlo Conti è un conduttore di successo, che in passato lasciò la sua carriera bancaria per dedicarsi alla sua passione, quella che ad oggi ci permette di vederlo sui nostri schermi. L’uomo iniziò come conduttore radiofonico di piccole emittenti, ma il suo talento lo portò ben presto ad essere uno dei personaggi più stimati in Rai.

Quando pensa al suo passato, fa riemergere la morte di suo padre, avvenuta quando lui aveva solamente 18 mesi. La madre infatti, fece salti mortali per mantenere l’allora piccolo Carlo. Il conduttore ricorda ancora il momento in cui la mamma scoprì che lasciò il suo lavoro: “Mi ha insegnato i valori della vita, le devo tutto. Quando ho lasciato il posto in banca per seguire la mia passione, la radio, si sentì male. Ma poi è stata felice per me, mi ha capito”.

Alla fine Carlo è sempre stato un bravo ragazzo, che come ammesso da lui stesso, non le ha mai causato problemi: “In discoteca bevevo acqua, non mi sono mai neanche ubriacato. E nessuno mi ha mai offerto una canna, eppure in quegli anni immagino girassero”. Nella stessa intervista ha ammesso di non aver mai fumato, l’unica sua passione sono sempre state le donne.

Una salute trattata bene sin da giovane quella di Carlo Conti, eppure non molto tempo fa è stato vittima di uno spiacevole episodio; una malattia che da lì a poco gli avrebbe intaccato i polmoni.

Carlo Conti è stato salvato dai medici: la grave malattia ha colpito anche lui

Sono passati ormai tre anni, ma Carlo non dimenticherà mai il momento in cui anche lui, è stato vittima di una terribile malattia che da lì a poco avrebbe intaccato i suoi polmoni.

Nel 2020 infatti, la tragedia del Covid-19 ha lasciato un segno indelebile in milioni di persone che hanno dovuto fare i conti con un virus allora sconosciuto, che in alcuni casi, è costato la vita. Carlo Conti ne è uscito trionfante, ma questo solo grazie ai medici.

“Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo”. I dottori sono riusciti a bloccarlo, evitando così ulteriori complicazioni, ma il conduttore ha affermato: “Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo”.