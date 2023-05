Gigi D’Alessio stupisce tutti, spunta l’incredibile retroscena oscuro sulla sua vita: “Si affida ad un mago”

Incredibile retroscena sugli ultimi concerti del noto cantante napoletano Gigi D’Alessio: coinvolto anche un mago.

Gigi D’Alessio è sin dagli anni 90 un volto amatissimo non solo della musica napoletana ma negli anni ha collezionato grandi successi anche a livello nazionale. L’artista ha preso parte più volte al Festival di Sanremo ed inoltre ha organizzato concerti in diverse città italiane.

In aggiunta, negli ultimi anni è stato scelto dalla Rai come volto di punta in occasione di alcuni eventi musicali. In passato si è infatti occupato per ben tre volte del Capodanno della rete in diretta prima da Napoli, poi da Bari ed infine da Civitanova Marche.

Infine, l’anno scorso sempre la Rai ha deciso di mandare in onda in prima serata un concerto evento organizzato nel capoluogo partenopeo per i suoi 30 anni di carriera. Una bellissima esperienza che verrà trasmessa anche questa estate ma con una novità.

Gigi D’Alessio, nuovi concerti evento a Napoli: arriva una novità clamorosa

La scorsa estate in prima serata su Rai 1 è andato quindi in onda un appuntamento per Gigi molto importante. Con un concerto evento nella sua città di Napoli, il cantante ha deciso di festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Il cantante non si è presentato da solo sul palco ma in compagnia di grandi amici come Mara Venier e Vanessa Incontrada ma anche con illustri colleghi come Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e Clementino.

Una grande festa che il cantante ha deciso di organizzare ancora una volta e questa volta con più date a disposizione. L’evento andrà in scena dal 26 al 29 maggio e poi dal 2 al 3 giugno e uno di questi appuntamenti andrà in onda il 1 giugno su Rai 1. In questa nuova serie di concerti ci saranno ancora una volta tanti amici, i membri della sua famiglia ed a quanto pare anche un mago.

Gigi D’Alessio, sul palco arriva anche un mago: di chi si tratta

Il profilo Pipol Tv ha rivelato di questa novità prevista nei prossimi concerti del cantante napoletano. Nel dettaglio si tratta del mago Jey Lillo che fa impazzire tutti con dei video pubblicati su TikTok e che mettono in mostra tutte le sue abilità. D’Alessio a quanto pare ha scelto di coinvolgerlo dopo averlo visto in azione al compleanno del figlio LDA, suo grande amico.

Nel corso dei concerti del noto cantante sono previsti alcuni numeri del noto mago ed alcuni anche imponenti tanto da conquistare e lasciare senza parole tutti i presenti in Piazza del Plebiscito.