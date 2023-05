Benedetta Rossi, la confessione in lacrime: “Ho paura”

Tra la scalata verso la notorietà e i sentimenti contrastanti, la cuoca ammette di avere paura e lo fa in un video che la ritrae in lacrime.

Si tratta di una donna semplice che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua genuinità. Benedetta Rossi nasce il 13 novembre 1972 a Porto San Giorgio, nell’allora provincia di Ascoli Piceno. Si iscrive all’Università degli Studi di Camerino dove studia Produzione e Sanità degli organismi acquatici, ma non si sarebbe mai aspettata quale risvolto prendesse la sua vita.

Nel frattempo però, lavora come aiuto cuoca, dove non solo riesce a pagarsi l’Università, ma scopre di avere una grande passione, quella per la cucina. Non a caso, nel 1995 inizia a lavorare con i suoi genitori in un agriturismo aperto dalla famiglia nel luogo di origine. Da quel momento la strada di Benedetta è ormai chiara, tanto che inizia a lavorare come imprenditrice agricola, creando lei stessa anche prodotti detergenti.

Nel 2009 la donna decide di condividere le sue creazioni, nonché le sue ricette, e lo fa nel canale YouTube Agritur Casa Vecchia. Da questo momento inizia la svolta per la donna che in un video del canale supera 100mila visualizzazioni. Successivamente decide di aprire il canale youtube Fatto in casa da Benedetta, il portale di ricette che ad oggi ha reso celebre la donna.

Fatto in casa da Benedetta divenne un libro con quasi 100 mila copie vendute e un premio Mondadori, ma anche un programma tv condotto da lei su Food Network e Real Time. Un successo strepitoso, che è stato portato avanti anche grazie al marito Marco Gentili, fondatore della società Maui Media srl che si occupa della pubblicità di Benedetta. Questa ondata di successo tuttavia, ha generato nella donna un senso di paura difficile da gestire, lei stessa lo racconta in lacrime.

La paura di Benedetta Rossi: la cuoca esplode davanti ai suoi fan

La fama di Benedetta, la vede in continua evoluzione, portandola alla creazione di nuovi progetti lavorativi, tra cui l’ultimo, il cartone animato Super Benny in onda su Frisbee. Nonostante la fama raggiunta, Benedetta resta umile, dimostrandosi ogni giorno come la donna che pubblicava le sue ricette su Youtube. Tuttavia, quando le emozioni si fanno sempre più intense, anche la paura gioca un ruolo fondamentale; Benedetta ammette al suo pubblico di avere paura.

In un video toccante su Instagram, la cuoca si presenta in lacrime: “Voi non lo sapete, ma io tante volte sono un po’ presa dalla paura perché penso che sono tanti anni che condivido le mie ricette, che condivido la mia vita, quindi penso che magari vi siete un po’ stancati di me, come i matrimoni, dopo tanti anni, uno un po’ si annoia, si allontana…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE DEDICATA A BENEDETTA ROSSI DA PRISCILLA FANCIULLI 🌻🌈 (@fanpage_benedettarossi)

La cuoca infine conclude commossa affermando che nonostante le sue paure, i fan le dimostrano un affetto costante, duraturo nel tempo; la donna è entrata realmente nel cuore delle persone e i 63 mila commenti di sostegno ne sono stati la prova.