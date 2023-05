Loredana Lecciso “uccisa” da Albano in pubblico: “Avevo invitato anche lei ma…” | Sfregio gravissimo

Il cantante Al Bano ha rivelato il motivo dietro l’assenza di Loredana Lecciso in occasione dell’evento organizzato per i suoi 80 anni.

Gli ultimi giorni si sono rivelati essere ricchi di grandi emozioni per il noto cantante Al Bano. L’artista ha infatti di recente spento 80 candeline e per l’occasione ha scelto di organizzare una grande festa andata in onda in prima serata su Canale 5.

La Mediaset ha infatti deciso di trasmettere il concerto dal titolo “4 volte 20” con protagonista il cantante, alcuni artisti ed amici più cari e tutta la sua famiglia o quasi. Sul palco ha infatti fatto il suo arrivo l’ex moglie Romina Power, tutti i figli del cantante ma non Loredana Lecciso.

La seconda moglie del noto cantante di Cellino San Marco ha disertato l’evento scatenando la polemica e lo stesso Al Bano è intervenuto per chiarire come sono andate le cose.

Al Bano, la storia ed il matrimonio con la Lecciso: tutti i dettagli

Il noto cantante e la showgirl si sono conosciuti ed innamorati tra la fine degli anni novanta e gli inizi degli anni duemila. La loro storia non è sempre stata semplice anche se condita dalla nascita di due splendidi figli ossia Jasmine ed Albano Jr detto Bido. La coppia ha affrontato alcuni momenti di crisi e tra questi anche quella del 2005 quando la Lecciso ha rivelato al marito di essere pronta ad andare via con i figli mentre lui si trovava all’Isola dei Famosi.

Dopo quell’episodio i due sono poi tornati insieme e si sono sempre detti sereni ed innamorati. Questo fino al 2018 quando hanno annunciato la fine della loro storia. Al Bano di recente ha parlato poi molto bene della Lecciso mentre lei ha deciso di non prendere parte all’evento in onore dell’ex marito ed adesso sappiamo come sono andate le cose.

Loredana Lecciso, la verità di Al Bano: come sono andate le cose

In molti si sono chiesti il motivo dietro l’assenza della Lecciso ad una festa così importante per l’ex marito. In realtà è stato proprio Al Bano a chiarire come sono andate le cose nel corso di una sua intervista al Corriere: “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi ma ha deciso di no. Lei è fatta così“. A quanto pare quindi la showgirl avrebbe rispedito al mittente un invito formale.

Secondo alcune indiscrezioni la decisione della showgirl potrebbe essere legata alla presenza sul palco della Power. Tra le due a quanto pare i rapporti sono ancora particolarmente tesi ed un eventuale scontro avrebbe senza dubbio rovinato il clima di festa.