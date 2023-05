Caos dietro le quinte di Ciao Darwin, la concorrente ha spoilerato tutto: sorpresa rovinata per Bonolis

Primi spoiler clamorosi dal dietro le quinte della prossima nuova edizione del format Ciao Darwin: le parole della concorrente.

Dopo ben quattro anni di attesa, il pubblico presto potrà assistere alla messa in onda di una nuova edizione dell’amatissimo format Ciao Darwin in prima serata su Canale 5. L’ultima volta il noto programma di casa Mediaset è andato in onda nel lontano 2019 ed adesso sta per tornare.

Il ritorno del format era stato annunciato già l’anno scorso ma solo in questi giorni è arrivata l’ufficialità. Questo anche perché hanno preso il via le registrazioni delle prime puntate che già promettono clamorosi colpi di scena ed ospiti attesissimi.

In queste ore inoltre anche una concorrente ha rilasciato le prime indiscrezioni ed ha anche fatto qualche piccolo spoiler ma vediamo di chi si tratta e cosa ha raccontato.

Ciao Darwin, il ritorno di Bonolis in prima serata: parla una concorrente

Dopo diversi anni di assenza quindi per Bonolis ci sarà il tanto atteso ritorno in prima serata da padrone di casa di un format. Di recente il conduttore si è infatti occupato solo della fascia pre serale al timone di Avanti un altro mentre in prima serata è stato solo ospite prima di C’è Posta per Te con Maria De Filippi e poi di Felicissima Sera con Pio e Amedeo.

Questa volta invece sarà il padrone di casa di una serie di appuntamenti che si preannunciano scoppiettanti. A causa del presunto braccio di ferro tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi sappiamo già che nella prima puntata vedremo influencer contro lavoratori. In aggiunta adesso, grazie a Marialaura De Vitis che sarà presente proprio in un appuntamento, abbiamo qualche indiscrezione in più.

Marialaura De Vitis, le rivelazioni su Ciao Darwin: annuncio attesissimo

Come riportato dal portale IsaeChia, la De Vitis in queste ore ha aperto un box domande su Instagram ed ha parlato anche della sua occasione nel cast di Ciao Darwin per una puntata. In merito ha dichiarato: “Il programma andrà in onda in autunno, mi sa verso ottobre. Quindi dobbiamo attendere ancora ma fidatevi che la mia puntata vale l’attesa. Posso dirvi che ho fatto una delle prove (forse la mia preferita)“.

Nessun effetto sorpresa quindi per Bonolis perché l’ex pupa ha involontariamente non solo rivelato che sarà lei la prescelta per una delle prove ma ha anche spoilerato quando andrà in onda il format. Non bisognerà quindi attendere la primavera per il ritorno del programma ma solo il termine di questa stagione estiva.