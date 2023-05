Nadia Rinaldi, avete mai visto il figlio Riccardo? È molto famoso anche più di lei | In tv è una presenza pazzesca

Il figlio della famosissima attrice, ha deciso di seguire le orme della madre: sicuramente l’avrete già visto.

Nadia Rinaldi è un’attrice italiana, nata il 13 settembre 1967. La donna è stata una delle allieve del Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, l’uomo che la prese con sé per lavorare al suo fianco in alcune messinscene. L’attrice è caratterizzata dai suoi ruoli comici che nel tempo le hanno fatto ottenere un discreto successo.

Anche suo figlio ha scelto di seguire le sue orme, perseguendo la carriera d’attore. Ad oggi è molto conosciuto, ma in pochi sanno chi sia realmente sua madre.

Ai microfoni di Serena Bortone, la donna ripercorre la sua carriera, ma anche la sua vita privata. Un argomento che è stato trattato è sicuramente la sua storia d’amore con Mauro Mandolini, il famoso regista e sceneggiatore.

Ad oggi la coppia è separata, ma Nadia ha sempre cercato di mantenere un buon rapporto con l’uomo, questo per il bene di suo figlio. Successivamente alla rottura, si è sposata con il pittore Francesco Toraldo, con cui ha messo al mondo Francesca Romana. Il primo figlio è nato nel 2000 e oggi ha 23 anni; nonostante la tenera età ha fatto parte di una delle serie di maggior successo su Netflix.

Il figlio di Nadia Rinaldi: non crederai ai tuoi occhi

Per quanto Nadia abbia raggiunto un successo notevole, il ragazzo sembra addirittura più famoso di lei. Riccardo Mandolini infatti, cresciuto tra set e riflettori, ha coltivato sin da piccolo una grande passione per il cinema. A 13 anni ha partecipato ad alcuni spettacoli teatrali, ma il suo vero successo l’ha raggiunto interpretando un ruolo importante nella serie ‘Baby’ targata Netflix.

Un ragazzo che sin da subito ha colpito il cuore dei fan, tanto che quest’anno è sbarcato anche al cinema il 5 aprile 2023 con la pellicola ‘Mia’, un film drammatico che racconta la storia di una famiglia semplice e felice, che avrà ben presto una brutta sorpresa che stravolgerà l’equilibrio familiare. Un ragazzo con indole manipolatoria infatti, sconvolgerà la vita di una 15enne meravigliosa. Il padre deciderà di aiutarla, ma non farà altro che scaturire la rabbia del ragazzo che la distruggerà: l’uomo da quel momento cercherà vendetta per la figlia.

Ad oggi il ragazzo vanta un curriculum ricco, considerando che ha lavorato al fianco di grandi nomi come Giancarlo Giannini e Michele Placido, coloro che sono stati i suoi insegnanti di recitazione. In passato ha partecipato insieme alla madre Nadia Rinaldi nel musical M.A.F.I.A. Il ragazzo è anche appassionato di calcio, in particolare della Roma.