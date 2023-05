Luca Argentero, questa non ci voleva: il segreto è stato rivelato | Adesso lo sanno tutti

Viene fuori un clamoroso spoiler con protagonista il noto attore italiano Luca Argentero: adesso non è più un segreto.

Momento d’oro per Luca Argentero sia per quanto riguarda la sfera privata che quella professionale. Il noto attore italiano ha infatti creato una famiglia unita e di recente ha anche festeggiato il compleanno della sua primogenita Nina Speranza.

Dal punto di vista lavorativo ha invece da poco scritto un libro a quanto pare apprezzato dalla critica e dai lettori. Inoltre, in queste settimane è tornato sul set per le riprese della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani che tanto piace al pubblico.

Proprio in merito al ritorno della nota fiction di Rai 1, in queste ore è emerso un clamoroso spoiler: adesso non è più un segreto.

Luca Argentero, il ritorno di Doc e Andrea Fanti: lo spoiler

Come già precedentemente annunciato, in questi giorni hanno preso il via le riprese della terza stagione della nota fiction di Rai 1. Ci saranno tanti graditi ritorni ma anche qualche novità servirà ad infiammare il pubblico e tra queste anche l’arrivo di un nuovo personaggio interpretato da Giacomo Giorgio. Inoltre, nei nuovi appuntamenti arriverà anche la svolta per il personaggio di Argentero in quanto Andrea Fanti farà ritorno in ospedale come primario.

Una buona notizia per il personaggio che nel corso delle precedenti stagioni si è visto costretto a gestire una grave perdita di memoria a seguito di un colpo di pistola. Queste novità però non sono l’unico spoiler della terza stagione in quanto in queste ore è emersa anche la data ufficiale della messa in onda dei nuovi episodi.

Doc – Nelle tue mani, quando andrà in onda: spunta la data

Nel corso di tutta una serie di recenti interviste, Argentero è sempre stato vago sulla messa in onda ed ha sempre fatto riferimento ai mesi di gennaio e febbraio. Adesso che le riprese hanno preso il via è però arrivata qualche indiscrezione in più. L’ultima in ordine di tempo quella lanciata dal profilo Cinguetterai che ha rivelato: “Vi possiamo anticipare che la terza stagione andrà in onda su Rai 1 da giovedì 11 gennaio 2024“.

🗓️Una data per Doc. Iniziate le riprese di #DocNelleTueMani3 e proseguiranno fino a dicembre.

Nelle nuove puntate vedremo Andrea Fanti nel ruolo di primario. Vi possiamo anticipare che la terza stagione andrà in onda su Rai 1 da giovedì 11 gennaio 2024.#DocNelleTueMani pic.twitter.com/kSmUwfrYbj — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 23, 2023

Le riprese quindi andranno avanti da questo mese di maggio fino al prossimo dicembre. Invece il via alla messa in onda è previsto in pieno inverno. Il pubblico quindi dovrà attendere ancora un pò prima di poter vedere come le trame della nuova fiction evolveranno e quale sarà l’impatto dei nuovi personaggi sui volti invece storici.